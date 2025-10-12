¡Qué pena, Chacarero! Atlético Club San Martín empató ante Sarmiento y quedó al borde de clasificar

Fin del periplo del Atlético Club San Martín en el Torneo Federal A , que llegó a Santiago del Estero con la difícil tarea de ganar para pasar a la siguiente instancia de la Reválida de la tercera categoría del fútbol argentino. Sin embargo, no pudo vencer a Sarmiento de La Banda e igualó 1 a 1.

Atlético Club San Martín recibe a Sarmiento de La Banda con la obligación de una alegría

El magro empate sin tantos en el Este en la ida cortó cualquier chance de especulación para el Albirrojo. Lo dejó contra las cuerdas, con la obligación de ganar en territorio ajeno para no despedirse. Por ese motivo, fue el elenco de Corrales el que se hizo protagonista y le puso picante al partido de vuelta.

Dominó de principio a fin, ante un dueño de casa que buscó manterse ordenado en defensa, y aprovechar algún contragolpe aislado. No sufrió tanto la salida temprana por lesión del referente Emanuel Décimo, ni tampoco la vuelta a la titularidad en Sarmiento del habilidoso Israel Roldán.

El León soltó a Mancini por detrás de Rivarola, y lo acompañó con Castro tirado a la derecha y Marital ubicado por la izquierda. En el medio quedaron Romero y Paz, dividiéndose el corte y confección.

De todas formas, las oportunidades claras tardaron en llegar. La primera ocurrió a los 44', con un disparo apenas alto de Valentín Mercado. Mientras tanto, en el complemento casi ocurre el milagro: Paz buscó un centro en la salida de un córner, Romero apareció sin marca para estampar su cabezazo en el travesaño, y Mendonca se lo tapó increíblemente a Rivarola en el rebote.

Lo más destacado en el Profe fue Israel Roldán. El diez no apareció demasiado, pero fue muy peligroso en las dos ocasiones que creó. Avisó enganchando hacia adentro y sacándole brillo al palo, y sobre 25' la mandó a guardar por detrás de todos en el único centro que agarró distraído al Chacarero.

Cuando todo parecía perdido, y el elenco mendocino se desesperaba por la remontada, llegó el más que merecido empate. Fue a los 46', cuando Rivarola recibió un taco de Romero, y desde la medialuna del área venció al portero local.

La ilusión duró poco, ya que dos minutos más tarde el juez Gustavo Benítez decretó el final. Así, San Martín se despidió de un 2025 que comenzó cruzado y caótico, pero que cambió con la llegada de Christian Corrales.

Corrales levantó a un equipo con potencial, y estuvo cerca de seguir en carrera

El desafío del León será mantener la base de un plantel que da para más, y a un cuerpo técnico que estuvo a la altura. Tiempo para trabajarlo habrá de sobra. Hasta marzo de 2026 no tendrá actividad.

Formaciones de Sarmiento - Atlético Club San Martín:

Sarmiento de La Banda (1): Juan Mendonca; Gaspar Triverio, Agustín Solveyra, Rodrigo Herrera, Axel Ochoa; Juan Caviglia, Maximiliano Sánchez Arriola, Axel Pinto; Israel Roldán; Javier Arias, Matías Domínguez. DT: Cristian Molins.

San Martín (1): Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Emanuel Décimo, Iván Paz; Ignacio Castro, Valentín Mancini, Juan Marital; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Datos del partido:

Estadio: Ciudad de La Banda

Árbitro: Gustavo Benítes (Salta)

Goles: ST: 25' Israel Roldán (S), 46' Felipe Rivarola (SM)