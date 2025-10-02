Atlético Club San Martín recibe a Sarmiento de La Banda con la obligación de una alegría

En el marco del choque de ida de la primera ronda de Reválida del Federal A, Atlético Club San Martín enfrenta en casa a Sarmiento de La Banda

El Atlético Club San Martín disputará en La Guarida un partido importante pensando en la lucha por el segundo ascenso. Se trata del duelo de ida del primer playoff de la Reválida del Torneo Federal A, este viernes desde las 21.30 horas ante Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.

Una cosa es segura: el Chacarero no podrá especular si quiere seguir con vida en el certamen, debido a que su rival cuenta con la ventaja deportiva que lo clasificará a la siguiente ronda en caso de empate en la serie. Por ese motivo, el equipo de Christian Corrales tendrá que salir con el cuchillo entre los dientes para obtener una tranquilizadora ventaja en el choque de ida.

No es el único elemento que empujará a los futbolistas de San Martín. Es que enfrente está Sarmiento, un equipo que mantiene un respetable invicto de 30 partidos jugando en casa por el Federal A, de los cuales ganó 25. Se trata de una localía fuertísima para el León, al cual sólo le sirve ganar al cabo de los 180 minutos del emparejamiento.

Atlético Club San Martín Atlético Club San Martín busca sacar ventajas en la ida ante el "Profe" Prensa ACSM La buena noticia es que el DT cuenta con casi todo el plantel a disposición para este encuentro, ya que no tiene lesionados (salvo el segundo marcador central Sebastián Olivares), ni suspendidos. En ese aspecto vino como anillo al dedo el parate de dos semanas luego de la clasificación en la etapa de grupos de la Fase Reválida. Allí, el cuerpo técnico igualó las cargas y trabajó con tiempo el plan de partido.

Por ese motivo no esperan demasiadas modificaciones en el once inicial habitual que encontró Corrales desde su llegada, y que le permitió acomodarse en el torneo, inclusive sumando ocho presentaciones sin perder antes de que Juventud Unida de San Luis le corte la racha.