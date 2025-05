Christian Corrales asumió el desafío de conducir a San Martín

- Fue una cuestión de horas. Cuando recibí el llamado, al otro día ya estábamos hablando y el domingo tenía el pasaje para venirme. Estaba en conversaciones con otra institución, Brown de Madryn, y se dio esta situación. El que me conoce internamente sabe muy bien lo que significa San Martín para mi vida. Por eso estoy aceptando el desafío, en un momento difícil, como tantos otros en los que me tocó estar en esta institución. Y creo que son momentos en los que uno tiene que tener los pies dentro del plato. Así que acá estamos, poniéndonos a la par de toda la gente que está trabajando en el club.

El ex arquero enfrentó los micrófonos en su primer día y pidió reafirmar el sentido de pertenencia.

- Yo tengo una costumbre que es la de hablar mucho con el jugador. Y hoy fue bastante hablado el tema, nos reímos un poco porque yo le dijes ‘muchachos, tengo algo a favor, que es no haber dirigido a ninguno de los jugadores que están en el plantel, ni que nos conozcamos’. Entonces eso iguala, eso los pone a todos en la misma línea, y eso genera que el jugador se preocupe por mostrarse para poder ganarse el lugar. Así que la reacción de hoy en el entrenamiento fue muy buena. Vi mucha predisposición. Algunos están con dolencias, estamos viendo la gente que estaba sin algún diferenciado, pero hoy trabajaron casi todos a disposición.

- Pasaron más de 10 años desde la última vez que estuviste aquí. ¿Con qué Cristian Corrales se va a encontrar la gente?

- Hay cosas que no cambian nunca. Por más que pasen los años, mis hijos mayores viven acá. Mi casa quedó acá, muchas querencias, mucha gente a la que conocí durante todo mi camino. Eso es para siempre. En cuanto a mí, y cuando pasan 10, 15 años, si uno no creció... Realmente creo que uno también ha crecido como entrenador. Vengo de experiencias muy lindas últimamente, en lugares muy similares. En la institución donde estuve trabajando puse mucho de ejemplo a San Martín de Mendoza por las cosas que me habían tocado vivir, por el esfuerzo, el ejemplo de la gente, y la pasión que despierta. Es un club que tiene mucha historia, hay que ponerse a la altura, hay que hacerse cargo de la situación en la que estamos, y hay que redoblar esfuerzos para salir de este momento.

Atlético Club San Martín Corrales ya comenzó a trabajar con el plantel albirrojo y debutará el próximo fin de semana. Gentileza

- ¿Cómo se trabaja pensando en lo que va a ser el partido del próximo fin de semana, con muy pocos días?

- Es cierto, tengo muy poco tiempo para preparar el partido, por eso estamos hablando mucho. Se extendió bastante el trabajo de hoy. Hemos ido explicando un montón sobre cuáles son las formas que nosotros queremos para poder encontrar el equipo que deseamos. Eso va a llevar tiempo, y vamos a tratar de utilizarlo de la mejor manera posible.

Foto Corrales Moran.jpg Corrales es uno de los héroes del ascenso a la B Nacional en la temporada 1996/97. Gentileza

- ¿Cuánto de tu idea que desplegaste en Germinal de Rawson vamos a poder encontrar en este nuevo San Martín?

- Creo que acá hubo una idea bastante parecida, desde el sistema o de lo que uno siente. Me muevo dentro de algunos márgenes, pero soy versátil. Creo que lo más importante es el jugador de fútbol, sigo creyendo que es así. Uno va a intentar adaptar lo que siente, y va a tratar de que esos actores entiendan qué es lo que queremos buscar. A mí particularmente me gustan los equipos intensos, agresivos, pero bueno, para es. Vamos a intentar que el equipo se convierta en un equipo que pueda tener intensidad, que pueda pensar en el arco enfrente, que pueda presionar. Eso lleva tiempo de trabajo.