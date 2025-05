No va más: Mauricio Elena dejó de ser el DT de Atlético Club San Martín

Luego de la dura derrota en su propio estadio, el entrenador del Atlético Club San Martín, Mauricio Elena, dejó su cargo por los malos resultados. En plena zona de vestuarios, habló de todo y explicó su salida del elenco del Federal A. "Tienen el tiempo justo para levantarlo", aseguró.

La caída ante Atenas de Río Cuarto fue el detonante para la renuncia de Mauricio Elena, entrenador que había llegado al Chacarero con el objetivo de encabezar un proyecto a largo plazo, pero que no pudo despegar dentro del campo. Delante de los medios, contó: "Mi renuncia es indeclinable. Ya hablé con los jugadores, y el cuerpo técnico. Es el momento, no le pudimos sacar lo que queríamos al equipo".

Los motivos de la renuncia de Elena como DT de Atlético Club San Martín: Screenshot_20250516-233606-196.png El motivo de su salida es claro, y responde a la fría estadística. "Primero es lo deportivo, no le vamos a escapar a eso. Venimos de tres derrotas consecutivas, y no pudimos levantar el ánimo de los jugadores. Por eso tomamos la decisión. Tuvimos situaciones donde no pudimos ser el equipo que queríamos. Perdimos partidos que no debíamos perder. No queda otra, es fútbol y lo entendemos de esa manera".

Sin embargo, el DT develó que las últimas semanas no habían sido las mejores en la interna. "Se está trabajando en un ambiente medio raro que no nos gustó en general. Pero tienen el tiempo justo para levantarlo". Cuando se le solicitó que profundizara sobre el concepto, lanzó: "No todos tiramos para el mismo lado. Se han creado situaciones adversas de todos lados, pero no tiene nada que ver con la responsabilidad nuestra de no sacarle más al equipo. No era lo que habiamos planteado en un momento, creiamos que íbamos a estar mucho más acompañados de muchas partes".

A pesar de los rumores que indicaban una mala relación con el plantel, Elena aseguró que nada de eso sucedió. "No hay ningún quiebre, el equipo estaba con nosotros y hemos estado con la Comisión. Esto ha sido sólo deportivo, todo lo que tenía que decir lo dije. Si hablaron con otro entrenador es totalmente lícito, a mí no me afecta".