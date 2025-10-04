Atlético Club San Martín y un empate con sabor a poco

En su reducto, el Atlético Club San Martín padeció ante Sarmiento de La Banda, y no pudo pasar del empate sin goles. El encuentro se jugó ante un gran marco de público, y correspondió a la ida de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A .

El Chacarero se mostró nervioso y apurado de entrada , por momentos intentando llegar al segundo tanto antes que al primero . El hecho de saber que no le sirve el empate para pasar de ronda provocó esa necesidad de obtener rápido la ventaja.

Por otro lado, la decisión de Corrales fue colocar un 4-3-3, intentando jugar el mano a mano de Gómez y Mancini ante los laterales, y tapar al doble cinco de Sánchez Arriola y Caviglia con las marcas de Romero y Castro.

Eso generó que el León no tuviera tanta posesión del balón, y el trámite sea de ida y vuelta, donde el visitante estuvo más peligroso en los metros finales . Así, el Profe tuvo un cabezazo de Vega y otro de Domínguez, y un remate apenas abierto de Lezcano tras ganarle la cuerda a Ruiz e internarse en el área.

En ataque, San Martín fue pura voluntad, pero solo llegó a través de un remate de media distancia de Santiago Romero. Pocas veces pudo conectar con los extremos, y Rivarola quedó encerrado en soledad ante la buena marca de Rodrigo Herrera.

La tónica no se modificó demasiado en el complemento, por el contrario se agravó. Sarmiento se mostró cada vez más cómodo con el magro empate, y se abroqueló contra su propio arquero. Cuidó el centro del campo, y no pasó demasiados sobresaltos. También colaboró que el árbitro Billone Carpio fue permisivo con el tiempo, y no se preocupó por darle dinámica a la noche. Recién volvió a arrimar peligro en el cierre, cuando Israel Roldán sacó un tremendo disparo de media distancia que Grinovero mandó al córner.

El León intentó cambiar la cara con los cambios. Con el correr de la segunda mitad ingresaron los delanteros Diego González y Nicolás Heiz para ganar en peso ofensivo en el área, más Iván Paz y Adrián Collera en el intento de reforzar la gestación. Pero ninguno de ellos pudo gravitar demasiado, y sólo hubo dos chances hasta el cierre de la historia: un cabezazo que tapó de forma increíble Mendonca, y un remate de Iván Paz que murió embolsado por el arquero. Nada más.

Ahora a San Martín no le quedará otra que ir por la heroica en Santiago del Estero, donde Sarmiento acumula 30 partidos invicto de los cuales ganó 25. Desde que llegó a la categoría no perdió, y si estira la buena racha pasará de ronda debido a que tiene ventaja deportiva, que lo clasificará en caso de igualdad en la serie.

Formaciones de Atlético Club San Martín - Sarmiento de La Banda:

San Martín (0): Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Ignacio Castro, Emanuel Décimo, Santiago Romero; Emiliano Gómez, Felipe Rivarola, Valentín Mancini. DT: Christian Corrales

Sarmiento de La Banda (0): Juan Mendonca; Gaspar Triverio, Agustín Solveyra, Rodrigo Herrera, Axel Ochoa; Juan Caviglia, Maximiliano Sánchez Arriola, Axel Pinto, Lucas Lezcano; Claudio Vega, Matías Domínguez. DT: Cristian Molins.

Datos del partido:

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Matías Billone Carpio

Cambios: ST: 14' Juan Marital por Almeida , 14' Diego González por Castro (SM), 14' 19 Iván Garzón por Vega (S), 29' Israel Roldán por Pinto (S), 29' Javier Arias por Domínguez (S), 32' Iván Paz por Romero (SM), 42' Nicolás Heiz por Décimo (SM), 42' Adrián Collera por Gómez (SM).

Incidencias: no hubo