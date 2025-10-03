Deportivo Maipú se juega su futuro en la Primera Nacional ante Atlanta: hora, TV, formaciones

Deportivo Maipú enfrenta a Atlanta en condición de visitante, en el cierre de la fase de grupos de la Primera Nacional. Será este sábado en Buenos Aires.

Para el Deportivo Maipú ya no hay mañana en la lucha por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Este sábado por la tarde definirá si sigue con vida o si naufraga, en el marco de la última fecha del Grupo A de la Primera Nacional.

El Cruzado tiene una buena y una mala noticia. Lo negativo es que se medirá con uno de los principales animadores del certamen, Atlanta. El Bohemio ya clasificó a la siguiente ronda y acumula seis presentaciones sin derrotas en su propio reducto producto de una buena campaña que lo hizo pelear hasta el final con Deportivo Madryn. Lo positivo es que el elenco mendocino depende de sí mismo para obtener el boleto a los playoffs.

Deportivo Maipú ante Arsenal, por la Primera Nacional El Botellero se juega la clasificación AFC La cuenta es sencilla. Maipú tiene 45 puntos y está octavo (el último puesto que se mete en el Reducido), una unidad por encima de Colegiales. En caso de ganar, el Botellero seguirá en carrera sin importar lo que suceda con su principal perseguidor. Sin embargo, si empata o pierde tendrá que esperar un resultado similar del Tricolor, que recibe a la misma hora a Madryn.

En cuanto a lo futbolístico, el entrenador Alexis Matteo tiene la buena noticia del regreso de Marcelo Eggel a la formación titular, tras purgar una fecha de suspensión por la expulsión sufrida ante Arsenal en Sarandí. Sin embargo, no podrá contar con Rubens Sambueza y Matías Villarreal, que todavía deben cumplir sus sanciones por una jornada más.

Alvarado vs Maipú Marcelo Eggel vuelve al once inicial de Deportivo Maipú Gentileza. Atlanta, por su parte, viene de empatar 2 a 2 ante Gimnasia y Tiro de Salta en condición de visitante. El elenco de Buenos Aires lo ganaba con comodidad por 2 a 0, pero se le escapo sobre el cierre y terminó regalando dos puntos que lo dejaron fuera de la pelea por meterse en la final por el primer ascenso.