22 de junio de 2026 - 15:33

Qué le pasó a Stefan Posch, el jugador de Austria que juega con una máscara ante Argentina en el Mundial 2026

El defensor sufrió una lesión ante Jordania y utiliza una férula de fibra de carbono diseñada para proteger la zona sin limitar su visión en Dallas.

Stefan Posch, defensor de Austria.

Stefan Posch, defensor de Austria.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Stefan Posch protagoniza una de las imágenes más llamativas del Mundial 2026 durante el partido entre Argentina y Austria. El defensor central de "Das Team" saltó al campo con una máscara protectora tras sufrir una fractura ósea en el debut, asegurando su presencia en Dallas para enfrentar el ataque liderado por Lionel Messi.

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La lesión del defensor se produjo durante la victoria de Austria por 3-1 frente a Jordania en la jornada inaugural. En una jugada dividida, Posch impactó fuertemente contra el arquero rival, lo que le provocó una fractura de mandíbula que puso en duda su continuidad en el torneo. A pesar de la severidad del golpe, el cuerpo médico descartó una intervención quirúrgica inmediata para priorizar un tratamiento ortopédico que le permitiera seguir compitiendo.

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El plan para recuperar al central se basó en la confección urgente de una protección rígida. Posch participó en la última práctica previa al duelo en Dallas, dejando sensaciones positivas para el entrenador Ralf Rangnick, quien finalmente confirmó su titularidad frente a la Albiceleste.

Tecnología médica y materiales de la máscara protectora en Austria

La máscara es una férula facial ortopédica diseñada milimétricamente según la anatomía del rostro del jugador. Está fabricada con una combinación de fibra de carbono y polímeros médicos, materiales seleccionados por ser ultraligeros y extremadamente resistentes. Este diseño específico permite inmovilizar la zona afectada y evitar que nuevos golpes agraven la fractura, acelerando el proceso natural de curación sin necesidad de reposo absoluto.

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Stefan Posch, durante el entrenamiento.

Stefan Posch, durante el entrenamiento.

Una de las características más importantes de esta protección es que cubre únicamente la zona maxilar. Al no requerir apoyo en el puente nasal, el dispositivo no limita el campo visual del defensor, algo fundamental para un jugador en su posición. La férula actúa como un escudo que reduce las consecuencias de cualquier impacto durante las disputas físicas por el balón.

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Stefan Posch, durante el partido con la Argentina.

Stefan Posch, durante el partido con la Argentina.

La presencia de Posch refuerza una zaga que también recuperó a David Alaba y Alessandro Schopf para este encuentro decisivo. Sin embargo, la plantilla austríaca aún lamenta la baja de Christoph Baumgartner por una lesión muscular, lo que obligó a realizar ajustes tácticos en el mediocampo. Gracias a esta tecnología, Austria mantiene a uno de sus pilares defensivos para intentar frenar a los delanteros argentinos en un cruce clave por la clasificación a octavos.

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