22 de junio de 2026 - 14:40

Video: Messi falló un penal clave ante Austria en el Mundial 2026

Tras una falta sobre Lautaro Martínez cobrada a instancias del VAR, Lionel MEssi buscó cruzar el remate desde los doce pasos pero la pelota se fue desviada.

MUNDIAL 2026.Messi no logró aprovechar el penal vía VAR y falló ante Austria.&nbsp;

MUNDIAL 2026.Messi no logró aprovechar el penal vía VAR y falló ante Austria. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja frente a Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Tras una infracción sobre Lautaro Martínez que fue sancionada a instancias del VAR, Lionel Messi se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos, pero su remate se fue desviado.

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El capitán argentino buscó asegurar el tiro cruzando su remate, pero la pelota no encontró el destino de red. De esta manera, el combinado nacional dejó pasar una chance dorada para destrabar el marcador en un partido sumamente cerrado.

Por ahora, el récord absoluto del certamen deberá esperar, mientras Argentina rearma su juego para intentar romper el cero frente al conjunto europeo.

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