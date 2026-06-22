Video: Messi falló un penal clave ante Austria en el Mundial 2026

Tras una falta sobre Lautaro Martínez cobrada a instancias del VAR, Lionel MEssi buscó cruzar el remate desde los doce pasos pero la pelota se fue desviada.

La Selección Argentina tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja frente a Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Tras una infracción sobre Lautaro Martínez que fue sancionada a instancias del VAR, Lionel Messi se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos, pero su remate se fue desviado.

El capitán argentino buscó asegurar el tiro cruzando su remate, pero la pelota no encontró el destino de red. De esta manera, el combinado nacional dejó pasar una chance dorada para destrabar el marcador en un partido sumamente cerrado.

Embed MESSI FALLÓ EL PENAL ANTE AUSTRIA. pic.twitter.com/f02jhFHS7n — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 22, 2026 Lionel Messi a un paso de la historia máxima Más allá de lo que significaba el gol para el partido, la ejecución tenía un condimento histórico. Si lograba convertir, la Pulga se transformaba en el único máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, rompiendo el actual empate que mantiene con el alemán Miroslav Klose.