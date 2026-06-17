17 de junio de 2026 - 00:56

Portugal vs Congo: dónde verlo, canal de TV, transmisión en vivo y posibles formaciones

Portugal debuta en el Mundial 2026 frente a Congo en Houston con Cristiano Ronaldo al frente de un plantel de figuras y en lo que podría ser su última gran cita mundialista.

Cristiano Ronaldo junto al entrenador de Portugal, Roberto Martínez, durante el último entrenamiento de la selección portuguesa en Florida. &nbsp;

Cristiano Ronaldo junto al entrenador de Portugal, Roberto Martínez, durante el último entrenamiento de la selección portuguesa en Florida.

 

Foto:

EFE/ Alberto Estévez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El equipo dirigido por Roberto Martínez vuelve a contar con Cristiano Ronaldo como gran referente, en lo que representa su sexta participación en una Copa del Mundo y posiblemente su última oportunidad de conquistar el trofeo más importante del fútbol.

Donde verlo

El partido se disputará a partir de las 14, podrá ver en vivo a través de D Sports: Canales 610 (SD) y 1610 (HD), Canal 109 y 110 de Flow. Y en la plataforma online está la posibilidad de seguirlo a través de D GO, que es un servicio de streaming, pero hay que hacer suscripción previa.

Una generación acostumbrada a competir al máximo nivel

Portugal llega al torneo con una plantilla consolidada en la élite del fútbol europeo. Nombres como Rúben Dias, Bernardo Silva y Vitinha forman parte de una base que ha ganado títulos en los escenarios más exigentes.

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El delantero de Portugal Cristiano Ronaldo y el defensor Diogo Dalot, durante el entrenamiento de la selección de Portugal este martes en Palm Springs (Florida).-

El delantero de Portugal Cristiano Ronaldo y el defensor Diogo Dalot, durante el entrenamiento de la selección de Portugal este martes en Palm Springs (Florida).-

El equipo portugués combina experiencia y presente competitivo, con futbolistas que han sido protagonistas en la Premier League y en la UEFA Champions League, lo que lo posiciona como uno de los aspirantes a llegar lejos en el torneo.

Cristiano, cifras históricas y un objetivo pendiente

Cristiano Ronaldo afronta este Mundial con una marca personal impactante: 973 goles oficiales en su carrera profesional. El delantero se acerca a la barrera de los 1.000 tantos y continúa ampliando un legado que lo mantiene en la élite del fútbol mundial.

Sin embargo, el gran objetivo pendiente sigue siendo el mismo: conquistar la Copa del Mundo, el único trofeo que aún no logró en su extensa trayectoria.

Congo vuelve a la escena mundial tras 50 años

Enfrente estará Congo, que regresa a un Mundial por primera vez desde 1974. En su anterior participación no logró sumar puntos ni marcar goles, pero esta vez llega tras superar la fase de repesca.

El equipo africano consiguió su clasificación tras eliminar a Jamaica en un duelo dramático definido en el tiempo suplementario.

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La selección congoleña vuelve al mundial después de medio siglo.

La selección congoleña vuelve al mundial después de medio siglo.

Un debut con escenarios opuestos

Mientras Portugal se presenta como una de las selecciones más fuertes del torneo, Congo buscará dar el golpe en su regreso a la élite mundialista. El choque en Houston marcará el punto de partida de dos realidades muy distintas en el Grupo inicial del Mundial 2026.

Las probables formaciones

Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Joao Cancelo; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristino Ronaldo. DT: Roberto Martínez (ESP).

Congo: Lionel Mpasi; Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Yoane Wissa, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngalayel Mukau, Théo Bongonda; Cedric Bakambu. DT: Sébastien Desabre (FRA).

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (QAT).

Estadio: NRG Stadium (Houston).

Hora: 14hs

TV: D Sports

Seguí el partido minuto a minuto

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