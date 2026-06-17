Partidos de hoy en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 17 de junio, a qué hora y dónde verlo en vivo

Cuatro partidos integran el fixture de hoy. Entre los destacados, debutan dos selecciones candidatas a ganar la Copa.

Partidos hoy del Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 17 de junio, a qué hora y dónde verlo en vivo

Después de un martes con Argentina como protagonista, el Mundial de la FIFA 2026 avanza este miércoles 17 de junio con una jornada interesante al mostrar a dos candidatos de peso: Inglaterra y Portugal.

El máximo torneo de fútbol sigue marcha en la fase de grupos con una agenda cargada de atractivos encuentros, ideales para disfrutar desde el sillón.

Mundial de la FIFA 2026 Mundial de la FIFA 2026 Web Para este miércoles, el calendario oficial de la FIFA tiene programados un total de 4 partidos que empezarán a perfilar los clasificados a la siguiente instancia.

La actividad del día estará centrada en los grupos K y L, donde algunas potencias históricas buscarán pisar fuerte para acomodarse en la tabla de posiciones. Después de los amargos partidos de España, Países Bajos o Uruguay, la expectativa por ver qué pasa crece más.

A continuación, te presentamos la guía completa con el fixture detallado de hoy: quiénes juegan, en qué horarios de Argentina y cuáles son los canales de televisión y plataformas de streaming para seguir cada partido en vivo.