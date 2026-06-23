Portugal aplasta 5-0 a Uzbekistán en Houston y lidera el Grupo K con un doblete de Cristiano Ronaldo

Portugal logró su primera victoria en el Mundial 2026 tras golear 5-0 a Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston. El equipo de Roberto Martínez dominó el encuentro desde el inicio gracias a un doblete de Cristiano Ronaldo, quien estableció una marca histórica al anotar en su sexta edición mundialista.

La selección lusa impuso una presión alta que neutralizó la estrategia defensiva de su rival en Texas. A los 6 minutos de juego, Cristiano Ronaldo aprovechó un centro preciso de João Cancelo para marcar el primer tanto del encuentro. Esta anotación permitió al capitán portugués convertirse en el único futbolista de la historia que ha conseguido marcar en seis Copas del Mundo distintas.

DLA (23) Cristiano Ronaldo de Portugal celebra el gol que puso el 1-0 sobre Uzbekistán. EFE/EPA/SAM WASSON El lateral Nuno Mendes amplió la diferencia a los 18 minutos mediante la ejecución de un tiro libre que el portero Nematov no pudo detener. El éxito en las jugadas de balón parado fue el resultado del trabajo específico de Austin MacPhee, asistente técnico de Portugal y especialista en estas acciones estratégicas.

El dominio luso y la revisión del VAR en Texas Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, intentó responder con una línea defensiva de cinco jugadores, pero no logró generar contraataques efectivos. El conjunto asiático llegó a marcar un descuento a través de Aziz Ganiev, pero el árbitro anuló el tanto tras consultar el VAR por una falta previa sobre Cancelo. Esta decisión mantuvo la tranquilidad en el planteo de Roberto Martínez antes del descanso.

A los 39 minutos, Ronaldo firmó su doblete tras recibir una asistencia de Bruno Fernandes en una transición rápida. Con estos dos goles, el delantero de 40 años alcanzó los 10 tantos en su historial personal en los Mundiales. Este registro oficial le permite superar la marca de Eusebio y consolidarse como el máximo anotador de Portugal en la historia de la competición.

Durante la segunda mitad, el dominio luso continuó con la misma intensidad a pesar de los cambios tácticos efectuados por ambos entrenadores. Un error del arquero Abduvokhid Nematov tras un tiro de esquina resultó en un gol en contra a los 60 minutos, estableciendo el 4-0 parcial. Portugal dosificó energías introduciendo a Bernardo Silva y Rafael Leão para refrescar el ataque en el tramo final. El quinto gol definitivo llegó a los 87 minutos, cuando el propio Leão disparó con potencia al ángulo superior tras una asistencia de Nelson Semedo. Ronaldo estuvo cerca de completar un triplete, pero un defensor salvó su remate sobre la línea de meta y el arquero desvió otro intento cercano. La victoria deja a Portugal con cuatro puntos y como líder provisional del Grupo K. Embed - SHOW TOTAL DE CRISTIANO RONALDO: DOBLETE Y GOLEADA LUSA | Portugal 5-0 Uzbekistán | RESUMEN | M45 Minuto a minuto y estadísticas Embed