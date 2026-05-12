12 de mayo de 2026 - 20:08

Por "lelos" once rugbiers de la selección nacional de Georgia fueron sancionados por dopaje

El castigo es por consumir drogas recreativas y sustitución de analisis. Los integrantes del quince de Georgia tendrán penas muy duras

Actuales y ex seleccionados de rugby de Georgia fueron sancionados por dopaje

Actuales y ex seleccionados de rugby de Georgia fueron sancionados por dopaje

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los "Lelos" así se les conoce a los integrante del seleccionado mayor de rugby de Georgia, que es una potencia emergente en el concierto mundial de este deporte. El ente máximo de la ovalada mundial, la World Rugby anunció las duras sanciones a seis jugadores de este país, tras una importante investigación realizada junto a la Agencia Mundial Anti dopaje (WADA) que derivó en la confirmación de las violaciones de las reglas antidopaje.

Leé además

El deporte de Mendoza volverá a vivir una gala inolvidable con la entrega de los premios Huarpe.

El deporte mendocino celebrará a los mejores de la temporada 2025

Por Redacción Deportes
Rosario Central - Racing

Rosario Central y Racing se miden en un duelo estelar: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes

"World Rugby alertó inmediatamente a WADA y ambos organismos trabajaron estrechamente en investigaciones paralelas complejas y extensas que incluyeron testeos específicos de jugadores y análisis de ADN por parte de World Rugby, incluyendo muestras históricas obtenidas mediante el programa de almacenamiento a largo plazo de World Rugby", señaló el ente que regula el rugby a nivel mundial en un comunicado.

De esta manera, seis jugadores y un médico fueron acusados y sancionados, en relación con un esquema orquestado que involucra drogas recreativas y sustitución de muestras (una práctica prohibida por el Código WADA y las Reglas Antidopaje de World Rugby).

En primer lugar, Merab Sharikadze, excapitán quien actualmente se encuentra retirado, fue sancionado con 11 años de inhabilitación. El mismo, junto a otros cuatro jugadores, fueron parte de la victoria sobre Gales en 2022: Giorgi Chkoidze, Lasha Khmaladze, Lasha Lomidze y Miriani Modebadze.

El hooker Chkoidze recibió seis años de suspensión, mientras que Khmaladze, Modebadze y Otar Lashkhi han sido sancionados con tres años cada uno. En tanto, a Lomidze se le impuso una suspensión de nueve meses. Por último, la exdirectora médica de Georgia, Nutsa Shamatava, fue castigada con nueve años de suspensión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En Roma, Thiago tirante tuvo una semana de parabienes, pero en octavos cayó ante el ruso Daniil Mederev

En Roma, Daniil Medvedev "aterrizó" a Thiago Tirante en dos sets

Por Gonzalo Tapia
Mundial 2026: FIFA llevará a cabo cinco campañas durante los partidos

Mundial 2026: FIFA llevará a cabo cinco campañas durante los partidos

Por Redacción Deportes
Boca empezó a planificar el partido con Cruzeiro

Boca, al límite en la Copa Libertadores: qué necesita y cómo formaría ante Cruzeiro

Por Redacción Deportes
Franco Armani y Santiago Beltrán, dos arqueros para un sólo puesto en River

¿Franco Armani o Santiago Beltrán? Eduardo Coudet eligió a su arquero titular para jugar con Gimnasia

Por Emanuel Cenci