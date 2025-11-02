"OnlyFans o Juegos Olímpicos": la promesa del deporte que fue suspendida por publicar un video íntimo

El deporte británico atraviesa un episodio de controversia que pone en jaque el futuro de uno de sus talentos emergentes para los Juegos Olímpicos. Se trata de Kurts Adams Rozentals, de 23 años, figura del remo del Reino Unido, que recibió una suspensión de dos años por parte del panel disciplinario de la federación nacional.
Lo cierto es que la medida lo aparta de toda competencia y entrenamiento oficial tras la difusión de un video de contenido sexual que publicó en sus redes sociales. De acuerdo con la tajante resolución, la conducta del atleta generó “grave descrédito” para la disciplina y vulnera las normativas internas sobre “conducta indecente, ofensiva o inmoral”, así como el uso responsable de plataformas digitales.
El video en cuestión fue publicado en su cuenta pública de Instagram y se grabó a bordo de un avión, lo que agravó la sanción por la exposición del hecho.
Adiós Juegos Olímpicos: ¿Qué incluye la sanción del deportista británico?
El contexto económico del deportista añade una capa de complejidad a la situación, ya que Rozentals declaró haber recurrido a la plataformaOnlyFans para generar ingresos -más de 100.000 libras esterlinas entre enero y mayo del año en curso- debido a que las ayudas federativas apenas alcanzaban los 21.000 dólares anuales, monto que resultaba insuficiente para cubrir su preparación de alto nivel.
“Me obligan a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”, declaró el joven, quien puso al descubierto la tensión entre el modelo deportivo profesional y las fuentes externas de financiamiento para atletas de élite, lo que genera polémica sobre sobre los límites entre la vida privada y las regulaciones deportivas.
La sanción también incluye su exclusión inmediata del llamado Programa de Clase Mundial, una iniciativa gubernamental y federativa británica que brinda apoyo y recursos para atletas con proyección hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032. Esta exclusión marca un golpe severo para Rozentals, cuyo futuro en la élite del remo queda comprometido.
Por su parte, la federación británica de remo informó que no habrá apelación hasta tanto el deportista cumpla la totalidad del período de suspensión. En tanto que Rozentals confirmó que continuará entrenando de manera independiente mientras evalúa su futuro deportivo.