No hubo marcha atrás: Lionel Messi plantó a la MLS y sería sancionado

Como se preveía, el capitán argentino del Inter Miami Lionel Messi , figura indiscutida del fútbol mundial y principal atractivo de la MLS , finalmente no estará presente en el All Star Game que se celebrará en Austin, Texas. Así, quedó expuesto a una posible sanción.

Según el reglamento vigente de la MLS, los futbolistas seleccionados para el Juego de las Estrellas que no se presentan sin una lesión comprobada son pasibles de una suspensión automática por un partido de la temporada regular.

Lionel Messi no fue a las prácticas y no jugará el All Star:

messi miami.webp Lionel Messi en rebeldía con el All Star de la MLS

Todo comenzó hace pocos días, cuando el todoterreno rosarino no asistió a los entrenamientos previos del equipo All Star, dirigido por el español Nico Estévez, ni el lunes ni el martes. Si bien no hubo parte médico oficial ni por parte del Inter Miami ni de la organización, su ausencia encendió la especulación.