Lionel Messi al filo del castigo en la MLS por un acto de rebeldía

El primero en expresarse públicamente fue el DT Javier Mascherano, que en conferencia de prensa aseguró no estar contento con la obligación de este evento: “Los jugadores están convocados, me gustaría que descansen, pero no es mi decisión. Sé lo importante que es el All-Star Game, y que yo sepa no hay ninguna decisión del club; todo sigue con normalidad”.