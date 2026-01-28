NBA: Milwaukee escucha ofertas por Giannis Antetokounmpo

El mediodía del miércoles trajo una verdadera
antes de la fecha límite de pases. El mercado estará abierto hasta el jueves 5 de febrero a las 17 de bomba en la NBA. Giannis Antetokounmpo le pidió a Milwaukee Bucks que escuche ofertas para conseguir un traspaso Argentina.
A lo largo del último año aparecieron varios interesados en él. Golden State Warriors había picado en punta para hacerse con sus servicios antes de la lesión de Jimmy Butler (ruptura de los ligamentos cruzados). A la par, equipos como Spurs, Knicks, Heat y Lakers, entre otros, manifestaron sus intereses para ficharlo.
La pelota ahora cae del lado de la gerencia de los Bucks. Jon Horst, gerente general de la franquicia, será quien escuchará las ofertas por parte de otros equipos. L
a gran pregunta pasa por hasta dónde prescindirá del valor del griego para satisfacer su necesidad de ir a un equipo competitivo.
NBA: ¿Gannis Antetokounmpo disputó su último partido junto a los Bucks?
Por lo pronto, G. El griego sufrió la distensión de la pantorilla derecha en la noche del viernes 23 de enero, cuando cayó ante los Denver Nuggets por 102-100. El europeo terminó con 22 puntos, 13 rebotes y siete asistencias en aquel juego, su 889° junto a la organización por fase regular. iannis Antetokounmpo ya habría disputado su último partido junto a los Bucks
La lesión, según lo que confirmó él mismo en conferencia de prensa post partido, Así, recién podría volver en marzo junto a su nuevo equipo (o para los Bucks en caso de no moverse). le demandará entre cuatro a seis semanas de recuperación.
cortando así una racha de 60 años sin títulos. Además, ganó el premio al MVP de finales. El par de hitos encabeza una trayectoria destacada en la que fue dos veces MVP (2019 y 2020), mejor jugador defensivo del año (2020), nueve apariciones tanto en los quintetos ideales de la competencia como en el All-Star, y un premio al MVP del Juego de las Estrellas en 2021. Antetokounmpo llegó a los Bucks en 2013 y desde entonces se volvió una pieza central tanto del equipo como de la liga. Fue campeón en 2021 más allá que no podrá decir presente en el evento. Promedia 28,0 puntos, 10,0 rebotes, 5,6 asistencias, 0,9 robos y 0,7 tapas en 29,2 minutos por aparición. La temporada 2025-26 lo vuelve a tener como integrante del All-Star,