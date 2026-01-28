NBA: Milwaukee escucha ofertas por Giannis Antetokounmpo

BASQUET. El griego quiere cambiar de aire luego de 12 temporadas en la NBA. New York Knicks encabeza el interés por él.

El mediodía del miércoles trajo una verdadera bomba en la NBA. Giannis Antetokounmpo le pidió a Milwaukee Bucks que escuche ofertas para conseguir un traspaso antes de la fecha límite de pases. El mercado estará abierto hasta el jueves 5 de febrero a las 17 de Argentina.

A lo largo del último año aparecieron varios interesados en él. Golden State Warriors había picado en punta para hacerse con sus servicios antes de la lesión de Jimmy Butler (ruptura de los ligamentos cruzados). A la par, equipos como Spurs, Knicks, Heat y Lakers, entre otros, manifestaron sus intereses para ficharlo.

La pelota ahora cae del lado de la gerencia de los Bucks. Jon Horst, gerente general de la franquicia, será quien escuchará las ofertas por parte de otros equipos. La gran pregunta pasa por hasta dónde prescindirá del valor del griego para satisfacer su necesidad de ir a un equipo competitivo.

NBA: ¿Gannis Antetokounmpo disputó su último partido junto a los Bucks? Por lo pronto, Giannis Antetokounmpo ya habría disputado su último partido junto a los Bucks. El griego sufrió la distensión de la pantorilla derecha en la noche del viernes 23 de enero, cuando cayó ante los Denver Nuggets por 102-100. El europeo terminó con 22 puntos, 13 rebotes y siete asistencias en aquel juego, su 889° junto a la organización por fase regular.

La lesión, según lo que confirmó él mismo en conferencia de prensa post partido, le demandará entre cuatro a seis semanas de recuperación. Así, recién podría volver en marzo junto a su nuevo equipo (o para los Bucks en caso de no moverse).