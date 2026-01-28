28 de enero de 2026 - 19:08

NBA: Milwaukee escucha ofertas por Giannis Antetokounmpo

BASQUET. El griego quiere cambiar de aire luego de 12 temporadas en la NBA. New York Knicks encabeza el interés por él.

NBA. Giannis Antetokounmpo le pidió a Milwaukee Bucks que escuche ofertas para conseguir un traspaso.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A lo largo del último año aparecieron varios interesados en él. Golden State Warriors había picado en punta para hacerse con sus servicios antes de la lesión de Jimmy Butler (ruptura de los ligamentos cruzados). A la par, equipos como Spurs, Knicks, Heat y Lakers, entre otros, manifestaron sus intereses para ficharlo.

NBA: ¿Gannis Antetokounmpo disputó su último partido junto a los Bucks?

Por lo pronto, Giannis Antetokounmpo ya habría disputado su último partido junto a los Bucks. El griego sufrió la distensión de la pantorilla derecha en la noche del viernes 23 de enero, cuando cayó ante los Denver Nuggets por 102-100. El europeo terminó con 22 puntos, 13 rebotes y siete asistencias en aquel juego, su 889° junto a la organización por fase regular.

Antetokounmpo llegó a los Bucks en 2013 y desde entonces se volvió una pieza central tanto del equipo como de la liga. Fue campeón en 2021 cortando así una racha de 60 años sin títulos. Además, ganó el premio al MVP de finales. El par de hitos encabeza una trayectoria destacada en la que fue dos veces MVP (2019 y 2020), mejor jugador defensivo del año (2020), nueve apariciones tanto en los quintetos ideales de la competencia como en el All-Star, y un premio al MVP del Juego de las Estrellas en 2021.

La temporada 2025-26 lo vuelve a tener como integrante del All-Star, más allá que no podrá decir presente en el evento. Promedia 28,0 puntos, 10,0 rebotes, 5,6 asistencias, 0,9 robos y 0,7 tapas en 29,2 minutos por aparición.

