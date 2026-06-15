Mundial 2026: Egipto derrota a Bélgica en el debut del GrupoG

El Mundial 2026 continúa su marcha con partidos más que interesantes. Por el Grupo G en uno de sus duelos más destacados de la zona, Egipto derrota a Bélgica en el Seattle Stadium.
El Mundial 2026 continúa su marcha con partidos más que interesantes. Por el Grupo G en uno de sus duelos más destacados de la zona, Egipto derrota a Bélgica en el Seattle Stadium.
El conjunto africano se puso en ventaja a los 19 minutos gracias a un golazo de Emam Ashour, que sorprendió a la defensa belga y desató el festejo de los egipcios.
El partido es dirigido por el árbitro brasileño Ramón Abatti.