Mundial 2026: Egipto derrota a Bélgica en el debut del GrupoG

El Mundial 2026 continúa su marcha con partidos más que interesantes. Por el Grupo G en uno de sus duelos más destacados de la zona, Egipto derrota a Bélgica en el Seattle Stadium.

El conjunto africano se puso en ventaja a los 19 minutos gracias a un golazo de Emam Ashour, que sorprendió a la defensa belga y desató el festejo de los egipcios.

El partido es dirigido por el árbitro brasileño Ramón Abatti.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2066602580973613220&partner=&hide_thread=false ¡EGIPTO SE PONE EN VENTAJA CON UN GOL DE ASHOUR! pic.twitter.com/M7cwcEk97x — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026 Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: estadístiacas y minuto a minuto Embed