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Mundial 2026: Egipto derrota a Bélgica en el debut del GrupoG

MUNDIAL 2026.Con un golazo de Emam Ashour, el conjunto africano vence a Bélgica 1 a 0, en el Seattle Stadium, por el Grupo G.

&nbsp;Emam Ashour abrió el marcador con un golazo y con ello Egipto derrota a Bélgica por el Grupo G en el estadio de Seattle.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El conjunto africano se puso en ventaja a los 19 minutos gracias a un golazo de Emam Ashour, que sorprendió a la defensa belga y desató el festejo de los egipcios.

El partido es dirigido por el árbitro brasileño Ramón Abatti.

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Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: estadístiacas y minuto a minuto

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