Moto3: Valentín Perrone y Marco Morelli brillan en la qualy de Goiânia

Valentín Perrone se clasificó segundo y Marco Morelli quinto en la qualy de Moto3 del Gran Premio de Brasil en Goiânia, en una jornada alterada por problemas en el asfalto que obligaron a reprogramar la actividad; ambos argentinos quedaron dentro del Top5 y largarán desde las dos primeras filas este domingo desde las 12.

Este sábado resultó caótico en el circuito de Goiânia, de 3.835 metros, a partir de la aparición de un agujero en la recta principal, consecuencia de un socavón generado por las lluvias de los días previos, lo que forzó cambios improvisados en el cronograma y modificó el orden de salida a pista para la categoría menor; pese a ese contexto, Moto3 completó la clasificación tras la reorganización.

En ese escenario, los hispanos argentinos confirmaron el rendimiento que ya habían mostrado en los entrenamientos y también en la práctica clasificatoria del viernes, donde ambos habían asegurado su pase directo a la Qualy 2; luego, en una tanda cronometrada con tránsito intenso y definición ajustada, Perrone marcó 1m26s447 y quedó segundo, a 206 milésimas de la pole, mientras que Morelli registró 1m26s560 y se ubicó quinto, a 319/1000.

La pole position quedó en manos de Joel Esteban, que apareció en los minutos finales y estableció un tiempo de 1:26.241 para liderar la sesión; detrás se ubicó Perrone a 206 milésimas, tercero finalizó Hakim Danish a 207, cuarto Veda Pratama a 265 y quinto Morelli, que cerró el lote de los cinco mejores con una diferencia de 319 milésimas respecto de la punta.

De esta manera, Perrone y Morelli partirán desde las dos primeras filas en la final de Moto3 en Brasil, prevista para el domingo a las 12, siempre que no surjan nuevas modificaciones en la programación tras los inconvenientes registrados en la pista.