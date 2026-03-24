Mohamed Salah confirmó su salida de Liverpool: "Por ustedes, nunca caminaré solo"

El egipcio dejará el elenco inglés a final de temporada, y lo dejó en claro en un sentido mensaje en las redes sociales.

La riquísima historia de Mohamed Salah en el Liverpool está llegando a su final. Después de casi 10 años de éxitos y alegrías por doquier, el egipcio anunció oficialmente su partida de la Premier League con un sentido agradecimiento a los fanáticos.

Las estadísticas en el fútbol sirven para referenciar y poner en perspectiva un deporte plagado de momentos inexplicables desde la pasión y el sentimiento. Son apenas una aproximación a lo que un hincha vive cuando su equipo anota un gol o festeja un campeonato. Pero en este caso, son la manera perfecta de poner en contexto la importancia de Salah en el Liverpool.

Desde que llegó en 2017 desde la Roma de Italia, el egipcio se ganó el corazón de la afición a fuerza de enormes actuaciones que quedarán en la historia. Han sido 435 partidos, 255 goles y 119 asistencias que lo colocan como el tercer máximo anotador de la historia de la institución. En títulos fueron dos Premier League, una FA Cup, dos Carabao Cup, una Champions League, una Supercopa Europea y el Mundial de Clubes. Una locura.

Mohamed Salah deja Liverpool: La exorbitante cifra que el Liverpool pide por Mohamed Salah Mohamed Salah deja de ser jugador de Liverpool Por ese motivo, la determinación de ponerle punto final a esta historia no fue fácil para Salah, que lo confirmó en sus redes sociales. "Hola a todos, por desgracia ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada", comenzó relatando.

Para el delantero, cada hito en su paso por Anfield ha sido importantísimo. “Ganamos los títulos más importantes y luchamos juntos en los momentos más difíciles de mi vida. Quiero dar las gracias a todos los que han sido parte de este club durante mi etapa. No tengo suficientes palabras. Nunca olvidaré su apoyo", expresó.