Martín Palermo se cansó y contó el motivo por el cual no llegó a San Lorenzo: "No te paga ni un café"

El Titán expresó que estuvo cerca de convertirse en el DT del Cuervo, pero que no se concretó por diversas razones.

Después de que su nombre resonara fuertemente en los pasillos de San Lorenzo, Martín Palermo rompió el silencio y aclaró los motivos por los cuales no se convirtió en el entrenador. Además, descartó el rumor de un acuerdo con Mauricio Macri.

Fiel a su estilo frontal pero respetuoso, el Titán habló de todo en DSports Radio. Allí, aprovechó para dar detalles de las negociaciones para ser el DT del Ciclón en la Liga Profesional. Lejos de tirarla afuera, el exdelantero aseguró: "En dos días estaba entrenando al plantel. Estuve en el sorteo de la Sudamericana, donde ya me veía como técnico analizando rivales o qué equipos iban a tocar. Era algo que deseaba porque San Lorenzo es un equipo grande, que mueve, y por distintas circunstancias no se dio”.

Respecto a la repregunta sobre los motivos por los cuales las negociaciones se cayeron, Palermo contó: "Creo que un poco de la indecisión de lo que pasaba en ese momento, que era yo, después pasó a ser Guede la prioridad".

Martín Palermo habló de Mauricio Macri y Javier Milei: image Otro de los temas que tocó fue el supuesto acuerdo que involucraba a Mauricio Macri como parte fundamental de su arribo a San Lorenzo. Sin embargo, Martín lo desmintió rotundamente. "Macri no te paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo a mí o que iba a poner plata en San Lorenzo. Son cosas que a veces desvirtúan todo. Que entra la política. Decían que yo estoy muy referenciado a Mauricio... Yo tengo una amistad, fue el presidente de Boca, pero después todo lo demás es ajeno", lanzó.