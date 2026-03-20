San Lorenzo no tiene paz: se cayó la llegada del DT Pablo Guede

Tras el despido de Damián Ayude luego del 5-2 en contra en el Nuevo Gasómetro ante Defensa y Justicia, el Ciclón tenía en carpeta al DT que supo dirigir en Boedo durante 2016. Sin embargo, decidió quedarse en Alianza Lima.

San Lorenzo se encontró con una dura derrota de local por 5-2 ante Defensa y Justicia, algo que tuvo como resultado el despido de Damián Ayude como entrenador. En ese sentido, desde la dirigencia pusieron en marcha el plan reemplazo y pese a que sonaba con fuerza el nombre de Pablo Guede, finalmente el argentino desistió de esa posibilidad y decidió quedarse en Alianza Lima.

image Pablo Guede no vendrá a San Lorenzo. Gentileza. La traba principal es lo económico. Ni San Lorenzo ni Guede habrían querido poner el dinero que exige la cláusula de salida de Alianza Lima y es el motivo por el que finalmente se termina cayendo la posibilidad de tener su segundo ciclo en Bajo Flores.

Por otra parte, se especulaba con una posible reunión de Sergio Costantino, presidente del Ciclón, con el otro candidato que sonó fuertemente, Martín Palermo durante la ceremonia del sorte de la Copa Sudamericana y Libertadores. Finalmente no fue así y por ahora, Alan Capobianco, entrenador de la Reserva, se hará cargo del equipo al menos esta noche por Copa Argentina ante Deportivo Rincón de los Sauces.