20 de marzo de 2026 - 15:24

San Lorenzo no tiene paz: se cayó la llegada del DT Pablo Guede

Tras el despido de Damián Ayude luego del 5-2 en contra en el Nuevo Gasómetro ante Defensa y Justicia, el Ciclón tenía en carpeta al DT que supo dirigir en Boedo durante 2016. Sin embargo, decidió quedarse en Alianza Lima.

El técnico argentino Pablo Guede renovó contrato con Alianza Lima.&nbsp;

El técnico argentino Pablo Guede renovó contrato con Alianza Lima. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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San Lorenzo: qué pasó con la llegada de Pablo Guede

Los Gauchos de Boedo tenían charlas avanzadas con el DT aunque había inconvenientes respecto a su cláusula de salida del conjunto peruano, que era de entre 250 y 300 mil dólares. De esta manera, no tendrán que desembolsar ese dinero pero deberán correr a contrarreloj si quieren encontrar un sustituto.

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Pablo Guede no vendr&aacute; a San Lorenzo.&nbsp;

Pablo Guede no vendrá a San Lorenzo.

La traba principal es lo económico. Ni San Lorenzo ni Guede habrían querido poner el dinero que exige la cláusula de salida de Alianza Lima y es el motivo por el que finalmente se termina cayendo la posibilidad de tener su segundo ciclo en Bajo Flores.

Por otra parte, se especulaba con una posible reunión de Sergio Costantino, presidente del Ciclón, con el otro candidato que sonó fuertemente, Martín Palermo durante la ceremonia del sorte de la Copa Sudamericana y Libertadores. Finalmente no fue así y por ahora, Alan Capobianco, entrenador de la Reserva, se hará cargo del equipo al menos esta noche por Copa Argentina ante Deportivo Rincón de los Sauces.

Todo esto se da en el marco de la campaña para las próximas elecciones presidenciales en San Lorenzo, que se harán el próximo 30 de mayo. De hecho, los candidatos elegidos para DT deben estar concensuados entre el oficialismo y la oposición, aunque parece que hay divisiones internas.

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