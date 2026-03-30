Los Tordos y Liceo tienen rivales para el Torneo del Interior

Todo listo y dispuesto Liceo y Los Tordos comenzarán a transitar el 25 de abril su camino por el Torneo del Interior de Rugby , en su versión "B". En esta ocasión cada club juega tres partidos y después se pasa automáticamente a ronda de cuartos de final.

Durante la primera fecha que será el 25 de abril, los Azulgranas reciben a los Tucumanos de Huirapuca y los Liceístas se moverán hasta Bahía Blanca para medirse con Sociedad Sportiva..

Liceo llegó a la final el año pasado de esta competencia y se inclinó ante el Tucumán Rugby. En esta temporada la escuadra liceísta es dirigida por Santiago Laghezza.

"El formato está bueno una fecha por mes intercalada con el torneo local es interesante, porque es más competitivo y pueden jugar todos los chicos que están en actividad y es exigente. Estamos en un proceso nuevo con recambio de jugadores en el plantel y tratar de hacer un juego diferente y estamos en eso y trataremos de ser lo más competitivos posible y llegar lo más alto posible".

"Nos tocó Los Tordos, que es muy importante de la región y seguramente estará luchando hasta el final en el Torneo del Interior, Huirapuca es muy físico. El otro día vi el partido de repechaje de Sportiva y tienen un pack de Forwards interesante y tienen buen scrum. Los partidos ante Huirapuca y Sportiva serán partidos similares".

Los Tordos preparan sus picos y alas

Pedro García es el coach de Los Tordos, y dijo sobre este nuevo capítulo en la vida rugbística de su club y sus dirigidos. "Estamos muy contentos con los rivales que nos tocaron, son todos difíciles. Es importante que no viajaremos por el desgaste que genera moverse fuera de la Provincia y el único partido de visita será en Mendoza ante Liceo. Las expectativas son las mejores"

Luego García añadió que: "Trataremos llegar lo más alto que se pueda. Si me preguntas por los objetivos y sería ganar una plaza más para Mendoza, pero hay que llegar a la final y después ganar los repechajes"

"Los chicos están bien, el empezar jugar el torneo local antes fue muy bueno, porque hay una competencia sana entre ellos y lo importante que los jugadores están tomando ritmo, Como cuerpo técnico nos ha servido para probar jugadores", puntualizó Pedro García Danza entrenador de Los Tordos.