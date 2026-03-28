Torneo del Interior: Mal inicio para los quinces mendocinos

Concluyó una jornada a puro rugby que dio comienzo a una nueva edición del torneo más federal del país, el Torneo del Interior. El inicio no fue positivo para las escuadras mendocinas, porque Marista cayó ante GER en Rosario por 29-13 y Mendoza RC no pudo ante Tucumán Rugby en la ciudad Jardín de la República y se inclinó por un 54-15.
Zona 1: Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby
Zona 2: Tala RC, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.
Zona 3: Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.
Zona 4: Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.
Resultados de la Primera Fecha del Torneo del Interior
Gimnasia y Esgrima de Rosario 29 vs. Marista RC 13
Tucumán Rugby 54 vs. Mendoza RC 15
Estudiantes de Paraná 26 vs. Tala RC 34
Urú Curé 35 vs. CURNE 10
Universitario de Córdoba 17 vs. Jockey Club de Rosario 44
Santa Fe Rugby 37 vs. Córdoba Athletic 13
Jockey Club de Córdoba 22 vs. Duendes RC 7
Old Resian 22 vs. La Tablada 24
Torneo del Interior B – Reválidas
Cardenales RC 38 vs. Taraguy RC 18
Jockey Club de Tucumán 22 vs. Universitario de San Juan 27
Sociedad Sportiva 25 vs. Neuquén RC 24
Tigres RC 25 vs. Jockey de Venado Tuerto 24
Próxima fecha TDI A – Fecha 2 – Sábado 25 de abril
Marista RC vs. Tucumán Rugby
Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario
Tala RC vs. Urú Curé
CURNE vs. Estudiantes de Paraná
Jockey Club de Rosario vs. Santa Fe Rugby
Córdoba Athletic vs. Universitario de Córdoba
Duendes RC vs. Old Resian
La Tablada vs. Jockey Club de Córdoba