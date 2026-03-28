Torneo del Interior: Mal inicio para los quinces mendocinos

Concluyó una jornada a puro rugby que dio comienzo a una nueva edición del torneo más federal del país, el Torneo del Interior. El inicio no fue positivo para las escuadras mendocinas, porque Marista cayó ante GER en Rosario por 29-13 y Mendoza RC no pudo ante Tucumán Rugby en la ciudad Jardín de la República y se inclinó por un 54-15.