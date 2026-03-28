28 de marzo de 2026 - 21:23

Torneo del Interior: Mal inicio para los quinces mendocinos

Marista y Mendoza RC cayeron en su presentación en el Torneo del Interior ante GER y Tucumán Rugby respectivamente

Rugby. Mendoza RC luchó hasta donde pudo, pero cayó ante la experiencia del Tucumán Rugby.

Rugby. Mendoza RC luchó hasta donde pudo, pero cayó ante la experiencia del Tucumán Rugby.

Foto:

Gentileza Osvaldo Ripoll (La Gaceta)
Torneo del Interior. Mendoza RC fue hasta el Jardín de la República, y cayó ante el Quince de Tucumán Rugby en su debut en el marco del TDI A

Torneo del Interior. Mendoza RC fue hasta el Jardín de la República, y cayó ante el Quince de Tucumán Rugby en su debut en el marco del TDI "A"

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UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Concluyó una jornada a puro rugby que dio comienzo a una nueva edición del torneo más federal del país, el Torneo del Interior. El inicio no fue positivo para las escuadras mendocinas, porque Marista cayó ante GER en Rosario por 29-13 y Mendoza RC no pudo ante Tucumán Rugby en la ciudad Jardín de la República y se inclinó por un 54-15.

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Zonas del Torneo del Interior

Zona 1: Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby

Zona 2: Tala RC, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.

Zona 3: Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.

Zona 4: Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.

Resultados de la Primera Fecha del Torneo del Interior

Gimnasia y Esgrima de Rosario 29 vs. Marista RC 13

Tucumán Rugby 54 vs. Mendoza RC 15

Estudiantes de Paraná 26 vs. Tala RC 34

Urú Curé 35 vs. CURNE 10

Universitario de Córdoba 17 vs. Jockey Club de Rosario 44

Santa Fe Rugby 37 vs. Córdoba Athletic 13

Jockey Club de Córdoba 22 vs. Duendes RC 7

Old Resian 22 vs. La Tablada 24

Torneo del Interior B – Reválidas

Cardenales RC 38 vs. Taraguy RC 18

Jockey Club de Tucumán 22 vs. Universitario de San Juan 27

Sociedad Sportiva 25 vs. Neuquén RC 24

Tigres RC 25 vs. Jockey de Venado Tuerto 24

Próxima fecha TDI A – Fecha 2 – Sábado 25 de abril

Marista RC vs. Tucumán Rugby

Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

Tala RC vs. Urú Curé

CURNE vs. Estudiantes de Paraná

Jockey Club de Rosario vs. Santa Fe Rugby

Córdoba Athletic vs. Universitario de Córdoba

Duendes RC vs. Old Resian

La Tablada vs. Jockey Club de Córdoba

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