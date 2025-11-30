30 de noviembre de 2025 - 17:30

Lisandro Martínez retornó a los campos de juego: el emocionante momento

El defensor volvió a la actividad tras largos meses de parate, en el marco de la victoria del Manchester United ante el Crystal Palace.

Lisandro Martínez sumó minutos en el Manchester United

Lisandro Martínez sumó minutos en el Manchester United

Foto:

web
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Después de nueve meses de inactividad, donde tuvo que atravesar una dura rehabilitación, el defensor argentino Lisandro Martínez volvió a sumar minutos de manera oficial ingresando desde el banco de los suplentes. Fue en el triunfo 2 a 1 del Manchester United sobre el Crystal Palace.

Leé además

Lautaro Martínez anotó un doblete para el Inter de Milán

Show de Lautaro Martínez para la victoria del Inter de Milán

Por Redacción Deportes
Lando Norris lidera el campeonato de la Fórmula 1 con 408 puntos (a 12 de Verstappen y 16 de Piastri).

La F1 encendida: Cuándo se corre la última carrera del año en Abu Dabi

Por Nicolás Salas
Lisandro Martínez.jpg
Lisandro Mart&iacute;nez se hab&iacute;a lesionado en febrero, y ahora retorn&oacute; a las canchas

Lisandro Martínez se había lesionado en febrero, y ahora retornó a las canchas

Después de recibir el alta y regresar a los entrenamientos con el Manchester United y la Selección Argentina en las últimas semanas, este domingo pudo retornar al verde césped de manera oficial. Justamente fue ante Crystal Palace, rival contra el que había sufrido la lesión, en el marco del triunfo 2 a 1 de su equipo.

El emocionante regreso de Lisandro Martínez a las canchas:

Embed

En el partido, Crystal Palace comenzó ganando con un gol de Mateta, pero Manchester United lo dio vuelta con tantos de Oliver Zirkzee y Mason Mount, sumando una victoria importante ante un equipo que viene de conquistar la FA Cup y la Community Shield.

El momento ocurrió cuando transcurrían 36 minutos del complemento. Allí, el técnico Ruben Amorim llamó al defensor y tras pocas indicaciones lo mandó a ingresar en lugar de Luke Shaw. Si bien intentó mantener la calma y la seriedad, Martínez no pudo ocultar la emoción cuando chocó las palmas con su compañero de equipo, mientras la tribuna estallaba en aplausos y ovaciones.

Así, Licha sumó 10 minutos y vuelve a ponerse en carrera para el gran objetivo personal que persigue por estos meses: estar de nuevo en la consideración de Lionel Scaloni e integrar la lista de futbolistas que disputarán el Mundial 2026 con la camiseta de la Selección Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El clásico asadito de los encuentros fierreros fueron infaltables en las inmediaciones de la pista esteña.

Turismo Nacional en Mendoza: la fiesta fierrera del fin de semana, en fotos

Por Sergio Faria
Franco Colapinto terminó 14° en Qatar, tras salir desde boxes

Franco Colapinto finalizó 14° en Qatar y admitió que "fue un día difícil"

Por Nicolás Salas
La Fórmula 1 se definirá el fin de semana que viene

El Mundial de F1 2025 al rojo vivo: Norris, Verstappen y Piastri llegan a Abu Dhabi con chances

Por Nicolás Salas
Max Verstappen se quedó con el GP de Qatar

Max Verstappen gana en Lusail y el título de la Fórmula 1 se definirá en Abu Dabi

Por Nicolás Salas