Lisandro Martínez retornó a los campos de juego: el emocionante momento

Después de nueve meses de inactividad, donde tuvo que atravesar una dura rehabilitación, el defensor argentinoLisandro Martínez volvió a sumar minutos de manera oficial ingresando desde el banco de los suplentes. Fue en el triunfo 2 a 1 del Manchester United sobre el Crystal Palace.
En el partido, Crystal Palace comenzó ganando con un gol de Mateta, pero Manchester United lo dio vuelta con tantos de Oliver Zirkzee y Mason Mount, sumando una victoria importante ante un equipo que viene de conquistar la FA Cup y la Community Shield.
El momento ocurrió cuando transcurrían 36 minutos del complemento. Allí, el técnico Ruben Amorim llamó al defensor y tras pocas indicaciones lo mandó a ingresar en lugar de Luke Shaw. Si bien intentó mantener la calma y la seriedad, Martínez no pudo ocultar la emoción cuando chocó las palmas con su compañero de equipo, mientras la tribuna estallaba en aplausos y ovaciones.
Así, Licha sumó 10 minutos y vuelve a ponerse en carrera para el gran objetivo personal que persigue por estos meses: estar de nuevo en la consideración de Lionel Scaloni e integrar la lista de futbolistas que disputarán el Mundial 2026 con la camiseta de la Selección Argentina.