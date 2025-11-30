Lisandro Martínez retornó a los campos de juego: el emocionante momento

El defensor volvió a la actividad tras largos meses de parate, en el marco de la victoria del Manchester United ante el Crystal Palace.

Después de nueve meses de inactividad, donde tuvo que atravesar una dura rehabilitación, el defensor argentino Lisandro Martínez volvió a sumar minutos de manera oficial ingresando desde el banco de los suplentes. Fue en el triunfo 2 a 1 del Manchester United sobre el Crystal Palace.

En el mes de febrero, Lisandro Martinez recibió la mala noticia de la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, casualmente en una acción en un partido ante el Crystal Palace. Desde ese momento, el zaguero llevó a cabo tareas de recuperación que le demandaron estar fuera de los campos de juego durante casi todo lo que restó del 2025.

Lisandro Martínez.jpg Lisandro Martínez se había lesionado en febrero, y ahora retornó a las canchas NA Después de recibir el alta y regresar a los entrenamientos con el Manchester United y la Selección Argentina en las últimas semanas, este domingo pudo retornar al verde césped de manera oficial. Justamente fue ante Crystal Palace, rival contra el que había sufrido la lesión, en el marco del triunfo 2 a 1 de su equipo.

El emocionante regreso de Lisandro Martínez a las canchas: Embed "Licha":

Por el regreso de Lisandro Martínez tras recuperarse de la lesión que sufrió en febrero pic.twitter.com/4EGs3qcVPt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 30, 2025 En el partido, Crystal Palace comenzó ganando con un gol de Mateta, pero Manchester United lo dio vuelta con tantos de Oliver Zirkzee y Mason Mount, sumando una victoria importante ante un equipo que viene de conquistar la FA Cup y la Community Shield.

El momento ocurrió cuando transcurrían 36 minutos del complemento. Allí, el técnico Ruben Amorim llamó al defensor y tras pocas indicaciones lo mandó a ingresar en lugar de Luke Shaw. Si bien intentó mantener la calma y la seriedad, Martínez no pudo ocultar la emoción cuando chocó las palmas con su compañero de equipo, mientras la tribuna estallaba en aplausos y ovaciones.