1 de diciembre de 2025 - 21:23

Liga Profesional: el historial entre Estudiantes y Gimnasia en duelos de eliminación directa

LIGA PROFESIONAL. Gimnasia de La Plata y Estudiantes se enfrentarán por las semifinales del Torneo Clausura y tendrán el cuarto mano a mano de su historia.

Habrá clásico en semifinales: Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán por un lugar en la final del Clausura. 

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los conjuntos platenses chocaron por primera vez en una instancia decisiva en los octavos de final de la Copa Británica 1945. En el primer duelo, empataron 3-3 luego del tiempo suplementario y el desenlace tuvo un capítulo más. En el desquite, el equipo rojiblanco se impuso por 2-1.

image
Habrá clásico en semifinales: Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán por un lugar en la final del Clausura.

Sin embargo, el duelo en el Juan Carmelo Zerillo terminó media hora antes producto de un proyectil por parte de la hinchada visitante que lastimó al juez Juan Carlos Biscay. Luego, la vuelta se jugó sin sanciones para el León.

Por Redacción Deportes