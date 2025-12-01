Liga Profesional: el historial entre Estudiantes y Gimnasia en duelos de eliminación directa

Los conjuntos platenses chocaron por primera vez en una instancia decisiva en los octavos de final de la Copa Británica 1945. En el primer duelo, empataron 3-3 luego del tiempo suplementario y el desenlace tuvo un capítulo más. En el desquite, el equipo rojiblanco se impuso por 2-1.
Sin embargo, el duelo en el Juan Carmelo Zerillo terminó media hora antes producto de un proyectil por parte de la hinchada visitante que lastimó al juez Juan Carlos Biscay. Luego, la vuelta se jugó sin sanciones para el León.
¿Cuándo fue el último mata-mata entre Gimnasia de La Plata y Estudiantes?