Liga Profesional: el historial entre Estudiantes y Gimnasia en duelos de eliminación directa

LIGA PROFESIONAL. Gimnasia de La Plata y Estudiantes se enfrentarán por las semifinales del Torneo Clausura y tendrán el cuarto mano a mano de su historia.

Los conjuntos platenses chocaron por primera vez en una instancia decisiva en los octavos de final de la Copa Británica 1945. En el primer duelo, empataron 3-3 luego del tiempo suplementario y el desenlace tuvo un capítulo más. En el desquite, el equipo rojiblanco se impuso por 2-1.

La revancha para El Tripero llegó en la Copa Centenario 1993 (su segundo título, tras el Torneo de Primera de 1929). El combinado entrenado por Carlos Ramaciotti y Edgardo Sbrissa triunfó en la ida por 1-0 con gol de Guillermo Barros Schelotto, mientras que el segundo cotejo terminó sin goles.

image Habrá clásico en semifinales: Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán por un lugar en la final del Clausura. Sin embargo, el duelo en el Juan Carmelo Zerillo terminó media hora antes producto de un proyectil por parte de la hinchada visitante que lastimó al juez Juan Carlos Biscay. Luego, la vuelta se jugó sin sanciones para el León.

¿Cuándo fue el último mata-mata entre Gimnasia de La Plata y Estudiantes? Ambos se cruzaron por primera y única vez en un duelo internacional en 2014. Tras la paridad por 0-0 en condición de visitante, el Pincha ganó por 1-0 en su casa gracias al gol de Diego Vera y se metió en los octavos de final.