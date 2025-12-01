Gimnasia y Esgrima de La Plata es semifinalista tras vencer a Barracas y ahora irá por Estudiantes

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó al elenco de Barracas Central, por 2 a 0 la cuenta mínima. El primer gol fue convertido por Manuel Panaro y el segundo tanto fue en los descuentos del partido y lo anotó: Franco Torres.

Ahora el Lobo enfrentará al Pincha en un nuevo Clásico platense, esta vez en el marco de una de las llaves de semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional .

Gimnasia, de gran racha, logró su quinta victoria consecutiva, en un raid impresionante, tras venir peleando por evitar el descenso . Y ahora está a dos éxitos de poder gritar campeón en la máxima categoría del fútbol argentino.

Arrancó mejor, siendo protagonista, con el balón en su poder, atacando seguido al local, generándole peligro por las bandas. A los 22 minutos del primer tiempo, el árbitro Hernán Mastrangelo fue a chequear con el VAR y le dio el gol al visitante, que se puso 1-0 gracias a Manuel Panaro , quien empujó la pelota luego de la gran asistencia desde la derecha de Marcelo Torres, quien finalmente no estaba en posición adelantada, como pensaba el juez.

Enseguida, el anfitrión buscó quedar a mano y probó vía un fuerte zurdazo de Insúa desde la izquierda, pero sin precisión ya que se le fue alto. Y a los 34 casi lo empata Barracas, gracias a un cabezazo de Facundo Bruera, pero dio en un palo y en el rebote le pegó debajo del arco Ignacio Tapia y estuvo impecable Nelson Insfrán para despejar con un pie y salvar al "Lobo". Cinco después, Tomás Porra intentó desde la medialuna y nuevamente el arquero de Gimnasia evitó la igualdad.

En el inicio de la segunda mitad, Rubén Darío Insúa decidió meter dos cambios: entró Jhonatan Candia en lugar de Iván Tapia y puso a Dardo Miloc para sacar a Siro Rosané. Y empezó a inclinar la cancha en su favor, en busca del empate. Ya a los nueve minutos dispuso Barracas de otra ocasión muy clara para igualar, tras el centro de Ignacio Tapia, pero Bruera impactó flojo con su cabeza, a las manos de Insfrán. Así, Gimnasia volvió a perder un duelo aéreo en defensa, su déficit en este cruce.

Iban 20 minutos cuando el ingresado Candia estrelló un tiro libre en un poste del arco de Insfrán, en otra señal de peligro para la visita. Pero a los 35 casi aumentó la ventaja Gimnasia: sensacional asistencia del ingresado Lucas Castro, de pechito, para que Marcelo Torres definiera cómodo ante Marcelo Miño, pero su zurdazo dio en la base del palo izquierdo. Fue increíble lo que se perdió el conjunto platense, que le dio aire fresco al dueño de casa.

A los 42, tras gran acción del ingresado Norberto Briasco, se "comió" solo Marcelo Torres otro tanto contra Miño, con un tiro débil en el área chica y en el rebote no definió Franco Torres, proveniente desde el banco. Y Franco Torres sí pudo liquidar la historia a los tres minutos del tiempo agregado, con una definición bárbara al segundo palo.

Barracas llevaba cuatro cruces sin derrotas, producto de dos victorias y dos empates. Tras el éxito frente a Deportivo Riestra, los de Insúa querían llegar a su primera semifinal en la historia, pero Gimnasia fue mejor. Mantiene el ganador un momento brillante desde el gran triunfo sobre River en el Monumental, ya que alcanzó cinco en fila. Los comandados por Fernando Zaniratto no se conforman y quiere más, con el "Pincha" como adversario en semis, nada menos.

Síntesis

Barracas Central (0): Marcelo Miño; Rafel Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa, Siro Rosané, Iván Tapia, Tomás Porra, Facundo Bruera, Ignacio Tapia. DT: Rubén Darío Insua.

Gimnasia La Plata (2): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.. DT: Fernando Zaniratto.

Goles: Primer tiempo, a los 22' Manuel Panaro y en el segundo tiempo a los 46, Franco Torres.

Arbitros: Hernán Mastrangelo

Minuto a minuto y estadísticas