Lautaro Martínez convirtió nuevamente y el Inter se afianza en la cima

El Toro Lautaro Martínez es uno de los máximos goleadores de la Serie A y el Neroazzurro quedó como líder tras disputarse la fecha 24 del certamen.

El argentino ex Racing Lautaro Martínez convirtió ante Sassuolo y es el máximo candidato a llevarse el Capocannoniere de la Serie A. Corriendo por detrás de él hay varios acechadores, entre ellos Nico Paz, otro jugador de la Selección Argentina. Por ahora, el Inter le saca 8 puntos al Milan en la tabla.

El de azul y negro le ganó a Sassuolo en un partido sin resistencia, ya que el resultado final fue de 5 a 0, con goles del atacante, Bisseck, Marcus Thuram, Manuel Akanji y Luis Henrique. El gol de Lautaro llegó apenas iniciado el complemento, ya que la serpiente de Milán buscó cerrar el partido en la lucha por el Scudetto de la Serie A.

Lautaro Martínez aportó con un remate cruzado en el parcial 3-0 del Inter ante Sassuolo por la Serie A.



Lautaro Martinez esta cada vez mas cerca de ganar la Serie A Inter es uno de los clubes más ganadores del fútbol italiano, con 20 títulos de la Serie A en su historia. En ese recorrido glorioso, Lautaro Martínez ya dejó su huella al conquistar dos Scudetti con la camiseta neroazzurra, consolidándose como una de las grandes figuras del club en los últimos años y como un referente del ataque en el calcio.

En la presente temporada, el Inter muestra un andar firme y convincente. La sociedad ofensiva entre Marcus Thuram y Lautaro Martínez se transformó en una de las más temidas del torneo, al punto de despertar recuerdos en los hinchas de la recordada dupla que el argentino supo conformar con Romelu Lukaku. Thuram jugó 17 partidos y Lautaro 23, entre los dos suman 18 goles y 6 asistencias.

image Marcus Thuram y el Toro, una de las duplas ofensivas más dañinas de la liga Italiana, Gentileza El Mundial 2026, cada vez más cerca y hay un Toro embravecido El Mundial 2026 está a escasos meses de disputarse y la delantera argentina parece estar más que reforzada con la presencia de Julián Álvarez y, en este caso, Lautaro Martínez. Los dos llegan con buen rodaje al Mundial, pero el Toro ha hecho más goles y parece que Scaloni le dejaría el puesto al ex Racing.