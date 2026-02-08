8 de febrero de 2026 - 16:41

Lautaro Martínez convirtió nuevamente y el Inter se afianza en la cima

El Toro Lautaro Martínez es uno de los máximos goleadores de la Serie A y el Neroazzurro quedó como líder tras disputarse la fecha 24 del certamen.

Lautaro Martínez logro su decimotercer grito en la actual Serie A.

El de azul y negro le ganó a Sassuolo en un partido sin resistencia, ya que el resultado final fue de 5 a 0, con goles del atacante, Bisseck, Marcus Thuram, Manuel Akanji y Luis Henrique. El gol de Lautaro llegó apenas iniciado el complemento, ya que la serpiente de Milán buscó cerrar el partido en la lucha por el Scudetto de la Serie A.

Lautaro Martinez esta cada vez mas cerca de ganar la Serie A

Inter es uno de los clubes más ganadores del fútbol italiano, con 20 títulos de la Serie A en su historia. En ese recorrido glorioso, Lautaro Martínez ya dejó su huella al conquistar dos Scudetti con la camiseta neroazzurra, consolidándose como una de las grandes figuras del club en los últimos años y como un referente del ataque en el calcio.

En la presente temporada, el Inter muestra un andar firme y convincente. La sociedad ofensiva entre Marcus Thuram y Lautaro Martínez se transformó en una de las más temidas del torneo, al punto de despertar recuerdos en los hinchas de la recordada dupla que el argentino supo conformar con Romelu Lukaku. Thuram jugó 17 partidos y Lautaro 23, entre los dos suman 18 goles y 6 asistencias.

Marcus Thuram y el Toro, una de las duplas ofensivas más dañinas de la liga Italiana,

El Mundial 2026, cada vez más cerca y hay un Toro embravecido

El Mundial 2026 está a escasos meses de disputarse y la delantera argentina parece estar más que reforzada con la presencia de Julián Álvarez y, en este caso, Lautaro Martínez. Los dos llegan con buen rodaje al Mundial, pero el Toro ha hecho más goles y parece que Scaloni le dejaría el puesto al ex Racing.

En el año calendario 2025, Lautaro Martínez volvió a confirmar su jerarquía tanto en el Inter como en la Selección Argentina. El capitán neroazzurro superó la barrera de los 30 goles oficiales, sumando sus conquistas en la Serie A, copas y competencias internacionales, además de sus aportes con la Albiceleste. Referente absoluto en ataque, el Toro sostuvo una regularidad que lo mantiene entre los delanteros más determinantes del fútbol europeo y como una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni.

El argentino es uno de los pocos con prioridad en la lista de Scaloni.

