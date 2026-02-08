Lautaro Martínez convirtió nuevamente y el Inter se afianza en la cima

El de azul y negro le ganó a Sassuolo en un partido sin resistencia, ya que el resultado final fue de 5 a 0, con goles del atacante, Bisseck, Marcus Thuram, Manuel Akanji y Luis Henrique. El gol de Lautaro llegó apenas iniciado el complemento, ya que la serpiente de Milán buscó cerrar el partido en la lucha por el Scudetto de la Serie A.
Lautaro Martinez esta cada vez mas cerca de ganar la Serie A
Inter es uno de los clubes más ganadores del fútbol italiano, con 20 títulos de la Serie A en su historia. En ese recorrido glorioso, Lautaro Martínez ya dejó su huella al conquistar dos Scudetti con la camiseta neroazzurra, consolidándose como una de las grandes figuras del club en los últimos años y como un referente del ataque en el calcio.
En la presente temporada, el Inter muestra un andar firme y convincente. La sociedad ofensiva entre Marcus Thuram y Lautaro Martínez se transformó en una de las más temidas del torneo, al punto de despertar recuerdos en los hinchas de la recordada dupla que el argentino supo conformar con Romelu Lukaku. Thuram jugó 17 partidos y Lautaro 23, entre los dos suman 18 goles y 6 asistencias.
El Mundial 2026, cada vez más cerca y hay un Toro embravecido
El Mundial 2026 está a escasos meses de disputarse y la delantera argentina parece estar más que reforzada con la presencia de Julián Álvarez y, en este caso, Lautaro Martínez. Los dos llegan con buen rodaje al Mundial, pero el Toro ha hecho más goles y parece que Scaloni le dejaría el puesto al ex Racing.