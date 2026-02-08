Los 5 clubes que se pelean por Cristiano Ronaldo en medio de su crisis con Arabia Saudita

El Manchester City se lo dio vuelta al Liverpool y sigue prendido en la pelea por la Premier League

En ese contexto, surgieron varios destinos posibles para el astro portugués si decide dejar Arabia al finalizar la temporada 2025/26 o activar una cláusula de salida, estimada en unos 60 millones de euros , según circula en medios europeos y portugueses.

Entre los destinos señalados se encuentra el Sporting de Lisboa , el club donde Ronaldo inició su carrera . Un regreso a Portugal tendría un valor simbólico, pero afrontaría el reto de ajustar su salario, muy superior al promedio de la plantilla del Sporting . Vale recordar que Ronaldo necesita llegar en buena forma al Mundial 2026.

Otra alternativa es el Como 1907 de la Serie A , dirigido por Cesc Fàbregas y propiedad de los empresarios indonesios R. Budi Hartono y Michael Hartono . Con una base financiera sólida, el club podría presentar una oferta relevante, aunque las perspectivas deportivas y la adaptación al fútbol italiano resultarían decisivas.

El Inter Miami de la MLS también aparece como opción, lo que abriría la posibilidad de una convivencia con Lionel Messi, histórico adversario de Ronaldo tanto en el clásico español como en la lucha por el Balón de Oro . El interés por llevar figuras globales al club estadounidense se intensifica, y David Beckham , copropietario, supo deslizar que representaría un sueño combinar en su franquicia a los dos mejores futbolistas de las últimas dos décadas.

Pero también, Al-Hilal se perfila como opción para que Ronaldo siga en la región y se una a un plantel líder de la liga. Esto facilitaría la permanencia de su familia en Riad y el reencuentro con excompañeros como Benzema, Theo Hernández y el portugués Rubén Neves. Además, este traspaso permitiría a Ronaldo conservar un salario equivalente al actual.

image

Por otro lado, un posible regreso al Manchester United no está descartado, pese a la polémica salida tras la entrevista con Piers Morgan y los roces con la directiva y el exentrenador Erik ten Hag. El interinato de Michael Carrick, quien ya compartió campo y banquillo con Ronaldo, podría allanar el camino para una última etapa en Old Trafford, si se consolida al mando.

El principal reto en cualquier negociación es el coste salarial. La remuneración diaria de Ronaldo supera ampliamente el estándar del mercado y supondrá una exigencia que los clubes interesados deberán afrontar para acercarse a un acuerdo.