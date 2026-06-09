La historia del "Maracaná" de Ciudad de México incrustada en un barrio que es como un persa gigante

Bautizada en honor al estadio Maracaná de Brasil y marcada por una leyenda local que asegura que Pelé jugó ahí, en la época del Mundial de 1970, una cancha comunitaria en el barrio de Tepito de la Ciudad de México busca atraer estrellas brasileñas durante el Mundial 2026, tras haber organizado meses atrás un encuentro con ex jugadores portugueses.

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En el sur de la ciudad de México, el fútbol es más social y cooperativo que en ningún otro lugar de América

Tepito es un barrio similar a un gran persa con centenares de toldos multicolores en sus calles. Es un barrio bravo y, de gente generosa. Entre sus arterias se han realizado manifestaciones que marcaron a un pueblo sufrido y han repercutido en la historia de la capital de la república en particular y en el país en general. Barrio complejo de gente trabajadora, pero donde también el trafico de sustancias prohibidas en moneda común. Es además cuna de grandes personajes del deporte del país azteca.

Salvador Antonio Gómez, dueño de la liga comunitaria del Deportivo Maracaná de Tepito. "Deseamos que algunos, jugadores brasileños que militen en la Liga mexicana o que estén ya retirados, que vinieran a jugar una ‘picadito’ con nuestra gente. La idea es revivir aquel momento momento".

cascarita Una vista aérea de la canchita Maracaná del barrio Tepito, una de las zonas de Ciudad de México, donde existe un gran cantidad de "persas" al aire libre. Las instalaciones fueron fundadas en 1949. Gentileza

La historia que vincula a Pelé con la cancha Maracaná

La idea es "revivir" durante el Mundial 2026 una vieja historia de Tepito, según la cual integrantes de la selección brasileña campeona del mundo en 1970, incluido Pelé, llegaron al barrio de compras y terminaron jugando una ‘picadito’ con los vecinos, cuenta Gómez.

Aunque reconoce que no existen fotografías que confirmen la presencia del astro brasileño en la cancha, Gómez asegura que la historia sigue viva en los relatos de vecinos que dicen haber presenciado aquel episodio.

"Yo no soy quien para desilusionar a nadie", lanzó el joven de 39 años.

Hace apenas unos días, recuerda que una vecina se acercó a la cancha y dijo: "Yo me acuerdo cuando vino Brasil a entrenar y el desmadre (revuelo) que se hizo".

Fundado en 1968, el Centro Social y Deportivo Tepito se ganó el mote de Maracaná gracias a esa leyenda, que volvió a cobrar fuerza en los años noventa con la visita de futbolistas brasileños vinculados al Club América.

Desde niño, Gómez, conocido como ‘el Bebé’, ha escuchado todas esas historias, pues su abuelo participó en la fundación del deportivo como intendente. Luego, su tío estuvo al frente de la liga, y su padre heredó uno de los puestos instalados junto al campo.

"Desde que me acuerdo he estado aquí en el Maracaná", cuenta el ahora dueño de la liga.