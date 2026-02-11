11 de febrero de 2026 - 17:27

Jugó en dos grandes de la Argentina, está sin club y es vendedor ambulante

El delantero, surgido en Independiente y con amplio recorrido en el fútbol argentino, hoy está sin club y se rebusca mientras espera volver a Primera.

El jugador vistió la camiseta de la Academia pese a que debutó en el Rojo.

El jugador vistió la camiseta de la Academia pese a que debutó en el Rojo.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Descargá la nueva edición del suple Cuyo Minero.

Descargá la nueva edición del suple Cuyo Minero

Por Redacción Economía
En Chile, la Alexa Echo Dot 5ª generación se vende a 61.990 pesos chilenos en tiendas Falabella.

Amazon Alexa 5ta generación: cuánto sale en Chile con la caída del dólar comparado con Argentina

Por Melisa Sbrocco

En las últimas horas circuló con fuerza en redes sociales un video del mediocampista de 32 años desprendiéndose de un anillo en su barrio, a metros de la casa de su mamá. La pieza estaba golpeada y decidió venderla en medio del parate que atraviesa. “Estamos así, renegando. Han llegado un montón de ofertas, pero bueno… que me dejen jugar seis meses en cualquier lado”, comentó mientras acordaba la operación.

image
El &uacute;ltimo paso del jugador fue en San Telmo de la Primera Nacional.

El último paso del jugador fue en San Telmo de la Primera Nacional.

Lolo Miranda, de los grandes en Argentina a estar sin club

El último partido oficial de Lolo Miranda fue a finales de septiembre de 2025 con San Telmo, en un paso corto por la Primera Nacional. Antes, en la primera parte del año, también había tenido una etapa sin demasiado protagonismo en Banfield. Actualmente está libre y busca relanzar una trayectoria que prometía mucho.

Elegante y con perfil de enganche, criado en Dock Sud, empezó a mostrar su zurda y su visión de juego cuando dio el salto a la Primera de Independiente en 2013, después de haber llamado la atención de Ricardo Bochini en una prueba en el club Albión. Luego sumó recorrido internacional en Houston Dynamo (MLS) y Tijuana (México), regresó al país para vestir la camiseta de Defensa y Justicia y más tarde cambió de vereda en Avellaneda para encontrar su mejor versión en Racing, donde consiguió dos campeonatos.

Ese anillo, justamente, lo acompañó en su etapa más exitosa en la Academia. “Me lo hice cuando jugaba en Racing. Está tremendo”, contó antes de venderlo. Tras pesarlo y cerrar el trato, recibió 1170 dólares en efectivo y volvió a su barrio, el lugar donde empezó a soñar con el fútbol y donde hoy espera una nueva chance para volver a competir.

image
El jugador actualmente est&aacute; sin club.

El jugador actualmente está sin club.

La carrera del exRacing e Independiente

Leonel “Lolo” Miranda, mediocampista surgido en Avellaneda en , desarrolló su carrera entre el fútbol argentino, la MLS y la liga mexicana, atravesando distintas etapas y sumando experiencia Libertadores y Sudamericana, con paso por clubes de Primera División y el ascenso, acumulando a lo largo de su trayectoria más de 320 partidos oficiales, 23 goles y 22 asistencias.

Con el correr de los años se afianzó como un volante técnico, de buen manejo y pegada, sosteniendo regularidad en distintos equipos y torneos, construyendo un recorrido profesional amplio y competitivo siendo reconocido por jugadores de la talla de Bochini.

image
Luciano Miranda Supo ser campe&oacute;n con Racing y est&aacute; sin club.

Luciano Miranda Supo ser campeón con Racing y está sin club.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Argentina ocupa el tercer lugar en carga aérea en Latinoamérica.

Argentina registró un aumento interanual de 9,6% en carga aérea internacional

Por Redacción Economía
Mendoza fortalece la articulación internacional con una reunión clave con cónsules acreditados en la provincia.

Mendoza fortalece vínculos internacionales en una reunión con cónsules acreditados en el país

Por Redacción Sociedad
El Papa León XIV ultima detalles para su gira internacional que incluiría a Argentina.

¿Viene o no a Argentina? El papa León XIV ultima detalles para su gira internacional

Por Redacción Mundo
Eclipse anillo de fuego. Cómo y cuando verlo.

Eclipse "anillo de fuego" de febrero: cuándo y cómo verlo desde Argentina

Por Sofía Serelli