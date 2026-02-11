Jugó en dos grandes de la Argentina, está sin club y es vendedor ambulante

El delantero, surgido en Independiente y con amplio recorrido en el fútbol argentino, hoy está sin club y se rebusca mientras espera volver a Primera.

El jugador vistió la camiseta de la Academia pese a que debutó en el Rojo.

Lolo Miranda, con pasado en Racing e Independiente, no juega un partido oficial desde hace cinco meses, tras su último paso por San Telmo en la Primera Nacional, Segunda divisón Argentina, luego de salir de Banfield. Actualmente sin club, comenzó a vender algunas pertenencias en Villa Tranquila, frente al negocio de su madre.

En las últimas horas circuló con fuerza en redes sociales un video del mediocampista de 32 años desprendiéndose de un anillo en su barrio, a metros de la casa de su mamá. La pieza estaba golpeada y decidió venderla en medio del parate que atraviesa. “Estamos así, renegando. Han llegado un montón de ofertas, pero bueno… que me dejen jugar seis meses en cualquier lado”, comentó mientras acordaba la operación.

image El último paso del jugador fue en San Telmo de la Primera Nacional. Gentileza Lolo Miranda, de los grandes en Argentina a estar sin club El último partido oficial de Lolo Miranda fue a finales de septiembre de 2025 con San Telmo, en un paso corto por la Primera Nacional. Antes, en la primera parte del año, también había tenido una etapa sin demasiado protagonismo en Banfield. Actualmente está libre y busca relanzar una trayectoria que prometía mucho.

Elegante y con perfil de enganche, criado en Dock Sud, empezó a mostrar su zurda y su visión de juego cuando dio el salto a la Primera de Independiente en 2013, después de haber llamado la atención de Ricardo Bochini en una prueba en el club Albión. Luego sumó recorrido internacional en Houston Dynamo (MLS) y Tijuana (México), regresó al país para vestir la camiseta de Defensa y Justicia y más tarde cambió de vereda en Avellaneda para encontrar su mejor versión en Racing, donde consiguió dos campeonatos.

Ese anillo, justamente, lo acompañó en su etapa más exitosa en la Academia. “Me lo hice cuando jugaba en Racing. Está tremendo”, contó antes de venderlo. Tras pesarlo y cerrar el trato, recibió 1170 dólares en efectivo y volvió a su barrio, el lugar donde empezó a soñar con el fútbol y donde hoy espera una nueva chance para volver a competir.

image El jugador actualmente está sin club. Gentileza La carrera del exRacing e Independiente Leonel “Lolo” Miranda, mediocampista surgido en Avellaneda en , desarrolló su carrera entre el fútbol argentino, la MLS y la liga mexicana, atravesando distintas etapas y sumando experiencia Libertadores y Sudamericana, con paso por clubes de Primera División y el ascenso, acumulando a lo largo de su trayectoria más de 320 partidos oficiales, 23 goles y 22 asistencias. Con el correr de los años se afianzó como un volante técnico, de buen manejo y pegada, sosteniendo regularidad en distintos equipos y torneos, construyendo un recorrido profesional amplio y competitivo siendo reconocido por jugadores de la talla de Bochini. image Luciano Miranda Supo ser campeón con Racing y está sin club. Gentileza