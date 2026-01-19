19 de enero de 2026 - 16:32

Insólito: Vasco da Gama superó la oferta de Boca y Marino Hinestroza puede irse a Brasil

El conjunto brasileño mejoró la oferta por el colombiano y ahora el futbolista deberá decidir su futuro entre Vasco da Gama o Boca Juniors.

Se complica la llegada del extremo colombiano a Boca

Después de varias semanas de idas y vueltas en el mercado de pases, la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors corre serio riesgo de no concretarse, ya que el Vasco da Gama de Brasil colocó una oferta superior por el extremo colombiano que complica las posibilidades del "Xeneize".

Hinestroza, de 23 años, estuvo cerca de arreglar su incorporación a Boca, con una propuesta de alrededor de 5 millones de dólares por el 80% de su pase, y había incluso pasajes previstos para viajar a Buenos Aires. Sin embargo, la tratativa se fue enfriando por detalles económicos y administrativos entre Boca y Atlético Nacional, su club actual.

La llamativa oferta que pone en duda el pase de Hinestroza a Boca

En ese contexto, Vasco da Gama, que dirige Fernando Diniz y busca reforzar su ofensiva para el Brasileirão y la Copa Sudamericana, presentó una oferta más alta, de cerca de 6 millones de dólares, que fue aceptada por Nacional. La propuesta brasileña además incluye hacerse cargo de los impuestos de la operación, algo que incrementa su atractivo frente a la opción argentina.

Ahora será el propio Hinestroza quien deba decidir su camino, entre continuar su carrera en el fútbol argentino con Boca o mudarse a Brasil para jugar en Vasco da Gama. Aunque el deseo del jugador había sido vestirse de azul y oro, la oferta más atractiva y la situación contractual con su club podrían inclinar la balanza hacia el Fútbol Brasileño.

