Independiente Rivadavia y Atlético igualan sin goles en Tucumán

Independiente Rivadavia empata 0 a 0 en condición de visitante ante Atlético Tucumán en el comienzo del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Partido que se está desarrollando en el Monumental José Fierro, con el arbitraje de Álvaro Carranza.
El Azul del Parque empata ante el Decano en su debut del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia empata 0 a 0 en condición de visitante ante Atlético Tucumán en el comienzo del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Partido que se está desarrollando en el Monumental José Fierro, con el arbitraje de Álvaro Carranza.