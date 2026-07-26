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Independiente Rivadavia y Atlético igualan sin goles en Tucumán

El Azul del Parque empata ante el Decano en su debut del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia visita a Atlético Tucumán
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
El festejo de Independiente Rivadavia tras el gol de Luciano Gómez. Leonel Bucca abraza al defensor luego de convertir el penal que le dio el triunfo a la Lepra ante Tigre.

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