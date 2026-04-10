10 de abril de 2026 - 17:18

Independiente Rivadavia busca asegurar su clasificación ante Argentinos Juniors: hora, TV, formaciones

La Lepra enfrenta en el Bautista Gargantini al Bicho de La Paternal, con la posibilidad de asegurar un ticket para los playoffs de la Liga Profesional.

La última vez que se vieron las caras Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors fue en la final de la Copa Argentina

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Javier Ferreyra / La Voz del Interior
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C.

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La cuenta es sencilla, pero no por eso fácil de conseguir. El elenco de Alfredo Berti está puntero de la Zona B con 26 puntos, alejado por 10 unidades del primer equipo que se está quedando afuera de la próxima instancia, Barracas Central. Por tal motivo, con cuatro encuentros por delante para ambos (teniendo en cuenta la reprogramación de la fecha 9, suspendida por el paro de AFA), la clasificación está a la vuelta de la esquina.

En caso de ganarle al Bicho de La Paternal, el club del Parque se asegurará virtualmente el ticket a los playoffs. Pero incluso podrá festejar dicho logro hasta con un empate o una derrota, dependiendo de como salgan los otros choques de la jornada número 14 del torneo.

Pero la emotividad no termina ahí, ya que este partido también significa el reencuentro con Argentinos Juniors, el equipo al que venció en la final de la Copa Argentina en 2025. Si bien es otro contexto, más de uno ya recuerda la épica victoria ocurrida en la cancha de Instituto.

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina
Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

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Pensando en este duelo de gran calibre, el DT Alfredo Berti descartó una rotación grande de jugadores a pesar de tener un viaje entre semana a Brasil para enfrentarse con Fluminense por la Libertadores. Piensa poner lo mejor que tiene a mano, para asegurar el boleto a la siguiente instancia.

Argentinos viene en un gran presente. Invicto en sus últimas siete presentaciones, ganó cuatro fechas al hilo y está tercero, dándole pelea a la Lepra y River en la cima de la tabla de ubicaciones. Será un hueso duro de roer.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Leonard Costa, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Sebastián Villa; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastiá Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Emiliano Viveros, Iván Morales, Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 15.30

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors:

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