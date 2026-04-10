Independiente Rivadavia busca asegurar su clasificación ante Argentinos Juniors: hora, TV, formaciones

La Lepra enfrenta en el Bautista Gargantini al Bicho de La Paternal, con la posibilidad de asegurar un ticket para los playoffs de la Liga Profesional.

La última vez que se vieron las caras Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors fue en la final de la Copa Argentina

En el estadio Bautista Gargantini, la sensanción del año Independiente Rivadavia recibe a Argentinos Juniors en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Será este sábado a las 15:30 horas, con el arbitraje de Darío Herrera.

El Azul continúa multiplicando las tardes inolvidables. Desde el ascenso en el Mario Alberto Kempes hasta el debut con victoria en la Copa Libertadores, los capítulos dorados se suceden con una rapidez que ni el fanático más optimista pudo soñar. Y este sábado se presenta como otra de esas jornadas emotivas. Es que ante Argentinos Juniors se pone el juego la chance de asegurar la continuidad en el certamen local.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA Indeopendiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores. Histórico. Enfrentó a Bolivar por la primera fecha de zona C. RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES La cuenta es sencilla, pero no por eso fácil de conseguir. El elenco de Alfredo Berti está puntero de la Zona B con 26 puntos, alejado por 10 unidades del primer equipo que se está quedando afuera de la próxima instancia, Barracas Central. Por tal motivo, con cuatro encuentros por delante para ambos (teniendo en cuenta la reprogramación de la fecha 9, suspendida por el paro de AFA), la clasificación está a la vuelta de la esquina.

En caso de ganarle al Bicho de La Paternal, el club del Parque se asegurará virtualmente el ticket a los playoffs. Pero incluso podrá festejar dicho logro hasta con un empate o una derrota, dependiendo de como salgan los otros choques de la jornada número 14 del torneo.

Pero la emotividad no termina ahí, ya que este partido también significa el reencuentro con Argentinos Juniors, el equipo al que venció en la final de la Copa Argentina en 2025. Si bien es otro contexto, más de uno ya recuerda la épica victoria ocurrida en la cancha de Instituto.