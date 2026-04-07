Interceptaron un colectivo que fue tomado por hinchas de la Lepra y lo desviaron para ir a la cancha

La Policía de Mendoza interceptó un colectivo que había sido tomado por hinchas y desviado hacia la cancha. Hay 24 aprehendidos y el Gobierno pidió su imputación.

La Policía de Mendoza interceptó un colectivo en el Acceso Este que había sido tomado por un grupo de hinchas de la Lepra mendocina, en el marco del operativo de seguridad dispuesto por el partido entre Independiente Rivadavia y Bolívar.

El procedimiento se activó tras un llamado al 911, que permitió un rápido despliegue policial y la posterior detención de 24 personas, quienes fueron aprehendidas en el lugar.

De acuerdo con lo informado por la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, los involucrados habrían obligado a los pasajeros a descender y extorsionado al chofer para desviar el recorrido del colectivo con destino a la cancha.

Hinchas desviaron un colectivo y fueron detenidos Hinchas desviaron un colectivo y fueron detenidos. X / @MercedesRus1 La funcionaria indicó que se solicitó que los aprehendidos sean imputados y permanezcan detenidos, en el marco de la investigación judicial.

Mensaje oficial y reconocimiento al operativo Tras el operativo, Rus remarcó la postura del Gobierno provincial frente a este tipo de hechos: “No vamos a permitir que la violencia se adueñe del espacio público ni del transporte. En Mendoza el orden no se negocia”.