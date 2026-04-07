7 de abril de 2026 - 22:00

Interceptaron un colectivo que fue tomado por hinchas de la Lepra y lo desviaron para ir a la cancha

La Policía de Mendoza interceptó un colectivo que había sido tomado por hinchas y desviado hacia la cancha. Hay 24 aprehendidos y el Gobierno pidió su imputación.

Hinchas desviaron un colectivo y fueron detenidos.

Hinchas desviaron un colectivo y fueron detenidos.

Foto:

X / @MercedesRus1
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza interceptó un colectivo en el Acceso Este que había sido tomado por un grupo de hinchas de la Lepra mendocina, en el marco del operativo de seguridad dispuesto por el partido entre Independiente Rivadavia y Bolívar.

Leé además

El joven fue hallado sin vida dentro de una heladera

Se fue a un cumpleaños y cuatro días después apareció muerto adentro de una heladera en Santa Fe

Por Redacción Policiales
Secuestaron más de 1,6 kilos de droga en un módulo del Complejo Penitenciario Almafuerte

Secuestraron más de 1,6 kilos de droga en un módulo del penal Almafuerte

Por Redacción Policiales

El procedimiento se activó tras un llamado al 911, que permitió un rápido despliegue policial y la posterior detención de 24 personas, quienes fueron aprehendidas en el lugar.

De acuerdo con lo informado por la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, los involucrados habrían obligado a los pasajeros a descender y extorsionado al chofer para desviar el recorrido del colectivo con destino a la cancha.

Hinchas desviaron un colectivo y fueron detenidos
Hinchas desviaron un colectivo y fueron detenidos.

Hinchas desviaron un colectivo y fueron detenidos.

La funcionaria indicó que se solicitó que los aprehendidos sean imputados y permanezcan detenidos, en el marco de la investigación judicial.

Mensaje oficial y reconocimiento al operativo

Tras el operativo, Rus remarcó la postura del Gobierno provincial frente a este tipo de hechos: “No vamos a permitir que la violencia se adueñe del espacio público ni del transporte. En Mendoza el orden no se negocia”.

Además, destacó el accionar de la Policía de Mendoza, el personal del 911, la UMAR, el Cuerpo Motorizado y del funcionario Hernán Amat, así como la actitud del chofer ante la denuncia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jesús Sebastián Esquivel, de 35 años, fue visto por última vez el lunes por la tarde cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a un taller. Horas después envió mensajes en los que advertía haber recibido amenazas y desde entonces no se tiene contacto con él.

San Martín: buscan intensamente a un hombre que envió mensajes de alerta antes de desaparecer

Por Enrique Pfaab
La denunciante dijo que la particular bienvenida fue en un baño del Club Alemán. Foto: Los Andes. 

Club Alemán: imputaron a dos jugadoras de hockey por presunto abuso sexual a una menor

Por Oscar Guillén
tragedia y transito colapsado en el acceso este: un hombre se quito la vida tras arrojarse desde un puente

Tragedia y tránsito colapsado en el Acceso Este: un hombre se quitó la vida tras arrojarse desde un puente

Por Redacción Policiales
La mujer quedó inicialmente detenida en la Comisaría 9º de Guaymallén.

Embarazada rompió la pulsera electrónica y se fugó: fue recapturada en una finca de Guaymallén

Por Redacción Policiales