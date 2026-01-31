31 de enero de 2026 - 16:58

Independiente de Avellaneda y Vélez Sarsfield protagonizan un duelo de interés

El Rojo recibe al Fortín en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 3 del Apertura de la Liga Profesional.

Independiente de Avellaneda - Vélez Sarsfield, por la Liga Profesional

Independiente de Avellaneda - Vélez Sarsfield, por la Liga Profesional

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el choque estelar del sábado, Independiente de Avellaneda recibe a Vélez Sarsfield, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido, correspondiente a la Zona A, se lleva a cabo a partir de las 19:45 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Leé además

Tenis. La última final que jugaron los tenistas serbio y español fue en los Juegos Olímpicos de París.

Abierto de Australia: Alcaraz y Djokovic juegan, en tenis, la final que es histórica y para alquilar balcones
Tenis. La jugadora Kazaja, Elena Rybakina 

Tenis: Elena Rybakina se quedó con el título del Abierto de Australia en Melbourne

Por Gonzalo Tapia

El Rojo, que es dirigido por Gustavo Quinteros, tuvo un irregular comienzo, ya que empató en sus primeras dos presentaciones en partidos que tenía bien encaminadas. Primero ante Estudiantes de La Plata, al que pasó por arriba en el primer tiempo; y luego frente a Newell´s, que se lo empató de manera agónica.

image

Para este partido, el DT saldrá con un 4-3-3 de características ofensivas, con la presencia desde el arranque del flamante refuerzo Ignacio Malcorra. Si bien el equipo todavía no ganó, dejó buenas sensaciones y eso explica la poca necesidad de rotación por parte del cuerpo técnico.

Su rival será el Fortín, uno de los mejores equipos en el arranque de este Torneo Apertura, donde primero venció como visitante a Instituto de Córdoba, para luego superar como local a Talleres de Córdoba. El elenco de Barros Schelotto tiene un estilo definido, y es siempre dificil de enfrentar.

La principal novedad en Vélez pasa por la sensible y reciente baja de su estrella Maher Carrizo, que dejó la concentración este viernes por la noche para viajar a Países Bajos y firmar contrato con el Ajax, su nuevo club. Por ese motivo, el DT tendrá que improvisar con un cambio que no pudo trabajar ni planificar durante la semana.

image

Probables formaciones de Independiente de Avellaneda - Vélez Sarsfield:

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Leonardo Godoy; Ignacio Malcorra, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Walter Mazzantti. DT: Gustavo Quinteros.

Vélez: Álvaro Montero; Elías Gómez, Aaron Quirós, Lisandro Magallán, Jano Gordon; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido:

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Germán Delfino

Hora: 19:45

TV: TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Enzo Fernández, figura en el Chelsea de Inglaterra

Gol agónico de Enzo Fernández para la victoria sufrida del Chelsea

Por Redacción Deportes
Tenis. El deportista español, confirmó su presente arrollador y ahora va por el galardón en el Open de Australia.

Tenis: Cuando dos son una multitud

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Luciano González y Joaquín Pellandini se lucen con la ovalada ante los australianos

Rugby: Argentina perdió en su debut en el seven de Singapur

Por Gonzalo Tapia
River Plate se prepara para viajar a Rosario

Con una sorpresa, River Plate anunció a los convocados para viajar a Rosario

Por Redacción Deportes