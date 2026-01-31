Independiente de Avellaneda y Vélez Sarsfield protagonizan un duelo de interés

El Rojo recibe al Fortín en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 3 del Apertura de la Liga Profesional.

En el choque estelar del sábado, Independiente de Avellaneda recibe a Vélez Sarsfield, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido, correspondiente a la Zona A, se lleva a cabo a partir de las 19:45 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El Rojo, que es dirigido por Gustavo Quinteros, tuvo un irregular comienzo, ya que empató en sus primeras dos presentaciones en partidos que tenía bien encaminadas. Primero ante Estudiantes de La Plata, al que pasó por arriba en el primer tiempo; y luego frente a Newell´s, que se lo empató de manera agónica.

image Para este partido, el DT saldrá con un 4-3-3 de características ofensivas, con la presencia desde el arranque del flamante refuerzo Ignacio Malcorra. Si bien el equipo todavía no ganó, dejó buenas sensaciones y eso explica la poca necesidad de rotación por parte del cuerpo técnico.

Su rival será el Fortín, uno de los mejores equipos en el arranque de este Torneo Apertura, donde primero venció como visitante a Instituto de Córdoba, para luego superar como local a Talleres de Córdoba. El elenco de Barros Schelotto tiene un estilo definido, y es siempre dificil de enfrentar.

La principal novedad en Vélez pasa por la sensible y reciente baja de su estrella Maher Carrizo, que dejó la concentración este viernes por la noche para viajar a Países Bajos y firmar contrato con el Ajax, su nuevo club. Por ese motivo, el DT tendrá que improvisar con un cambio que no pudo trabajar ni planificar durante la semana.