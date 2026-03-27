Huracán las Heras visita a Juventud Unida: hora, TV, formaciones

El Globo juega de visitante ante el Ariazul, por la segunda fecha del Torneo Federal A de fútbol. Es este sábado a las 16:30 horas.

Huracán Las Heras quiere lograr su primera victoria en la temporada ante un duro rival, Juventud Unida Universitario. El encuentro, válido por la fecha 2 del Torneo Federal A, se jugará este sábado por la tarde en San Luis. El árbitro será Leandro Sosa.

El Globo debutó el pasado fin de semana, en un encuentro muy parejo y disputado ante Argentino de Monte Maíz que terminó en empate sin tantos. A pesar de mostrar buenas sensaciones, debió conformarse apenas con una unidad en casa. Por ese motivo, la segunda presentación es una chance de oro para obtener la primera alegría y tomar envión para pelear bien alto en la Zona 3.

Huracán Las Heras - Argentino Huracán Las Heras - Argentino, por el Torneo Federal A HLH Los dirigidos por Sergio Arias saben que no será fácil, debido a que enfrente se parará un equipo que ha hecho méritos suficientes para ser respetado. Con Hernán Vázquez en el banco, el Juve puntano atraviesa un proceso que ya lleva casi 3 años. Esa es la razón por la cual el equipo se conoce a la perfección, y tiene una idea de juego aceitada. Hasta allí viajará Huracán, con la mente puesta en dar el batacazo y traerse el triunfo.

El DT del cuadro mendocino pondrá toda la carne al asador, mientras que su contrincante sufrirá las bajas de Juan Ignacio Alvacete y Juan Martín Amieva, que salieron lesionados en la fecha 1 ante San Martín, en el Este.

Atlético Club San Martín y un gris debut en el torneo Federal A Atlético Club San Martín y un gris debut en el Torneo Federal A Prensa ACSM El historial de enfrentamientos entre ambos en San Luis es favorable a Juventud, que ganó 3 de los últimos 5 juegos disputados en condición de local. Además, igualaron en las otras ocasiones. Así, el Globo tendrá que quebrar el pasado reciente.