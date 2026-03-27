27 de marzo de 2026 - 17:31

Huracán las Heras visita a Juventud Unida: hora, TV, formaciones

El Globo juega de visitante ante el Ariazul, por la segunda fecha del Torneo Federal A de fútbol. Es este sábado a las 16:30 horas.

Juventud Unida - Huracán Las Heras

Juventud Unida - Huracán Las Heras

Foto:

Prensa HLH
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Huracán Las Heras quiere lograr su primera victoria en la temporada ante un duro rival, Juventud Unida Universitario. El encuentro, válido por la fecha 2 del Torneo Federal A, se jugará este sábado por la tarde en San Luis. El árbitro será Leandro Sosa.

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El Globo debutó el pasado fin de semana, en un encuentro muy parejo y disputado ante Argentino de Monte Maíz que terminó en empate sin tantos. A pesar de mostrar buenas sensaciones, debió conformarse apenas con una unidad en casa. Por ese motivo, la segunda presentación es una chance de oro para obtener la primera alegría y tomar envión para pelear bien alto en la Zona 3.

Huracán Las Heras - Argentino
Huracán Las Heras - Argentino, por el Torneo Federal A

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Los dirigidos por Sergio Arias saben que no será fácil, debido a que enfrente se parará un equipo que ha hecho méritos suficientes para ser respetado. Con Hernán Vázquez en el banco, el Juve puntano atraviesa un proceso que ya lleva casi 3 años. Esa es la razón por la cual el equipo se conoce a la perfección, y tiene una idea de juego aceitada. Hasta allí viajará Huracán, con la mente puesta en dar el batacazo y traerse el triunfo.

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El historial de enfrentamientos entre ambos en San Luis es favorable a Juventud, que ganó 3 de los últimos 5 juegos disputados en condición de local. Además, igualaron en las otras ocasiones. Así, el Globo tendrá que quebrar el pasado reciente.

Probables formaciones de Juventud Unida - Huracán Las Heras:

Juventud Unida: Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Enzo Rosales, Lautaro Figueroa; Alexis Sosa, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Lautaro Lucero, Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.

Huracán: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Cóceres, Arian Giordano, Juan Aguilar; Luciano Ortega, Nicolás Sandoval, Nicolás Chacón; Aldo Araujo, Alejandro Toledo, Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Datos del partido:

Estadio: Mario Sebastián Diez

Árbitro: Leandro Sosa

Hora: 16.30

TV: San Luis +

Minuto a minuto y estadísticas:

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