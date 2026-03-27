Huracán las Heras visita a Juventud Unida: hora, TV, formaciones

Huracán Las Heras quiere lograr su primera victoria en la temporada ante un duro rival, Juventud Unida Universitario. El encuentro, válido por la fecha 2 del Torneo Federal A, se jugará este sábado por la tarde en San Luis. El árbitro será Leandro Sosa.
El Globo debutó el pasado fin de semana, en un encuentro muy parejo y disputado ante Argentino de Monte Maíz que terminó en empate sin tantos. A pesar de mostrar buenas sensaciones, debió conformarse apenas con una unidad en casa. Por ese motivo, la segunda presentación es una chance de oro para obtener la primera alegría y tomar envión para pelear bien alto en la Zona 3.
Los dirigidos por Sergio Arias saben que no será fácil, debido a que enfrente se parará un equipo que ha hecho méritos suficientes para ser respetado. Con Hernán Vázquez en el banco, el Juve puntano atraviesa un proceso que ya lleva casi 3 años. Esa es la razón por la cual el equipo se conoce a la perfección, y tiene una idea de juego aceitada. Hasta allí viajará Huracán, con la mente puesta en dar el batacazo y traerse el triunfo.
El historial de enfrentamientos entre ambos en San Luis es favorable a Juventud, que ganó 3 de los últimos 5 juegos disputados en condición de local. Además, igualaron en las otras ocasiones. Así, el Globo tendrá que quebrar el pasado reciente.
Probables formaciones de Juventud Unida - Huracán Las Heras: