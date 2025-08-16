Hockey Patín: Un equipo con camiseta azulgrana de Mendoza es el mejor en su categoría en el país

El elenco de Andes Tallares es el nuevo campeón argentino de clubes de hockey patín , porque venció en la final al club Banco Hispano de San juan, por la cuenta mínima y el gol fue de Felipe Lombardi.

En su primera presentación, Andes Talleres derrotó al quinteto de la V azulada y le ganó 2-1 con goles de Valentino Rossignoli, y Felipe Lombardi.

En el segundo capítulo de la zona clasificatoria, la escuadra mendocina cayó ante Hispano de San Juan por 2 a 1, el único tanto para los Matadores fue hecho por Tomas Puebla.

Contra GEBA, en el último partido de los dirigidos por Marcelo Innella en la fase de grupos, triunfaron por 6-1. Los tantos fueron de Valentino Rossignoli en dos ocasiones, Lombardi en dos oportunidades, Fausto Innella y José Vildoza.

El equipo creció en la llaves definitorias

En la llave de cuartos de final, los Tallarines empataron 1 a 1 en tiempo reglamentario con Olimpia de San Juan. El gol mendocino fue de Nahuel Silvestri. Todo se dirimió desde el punto penal, y ahí el matador fue más efectivo y ganó 2-0, con goles de Ignacio Sampieri y Nahuel Silvestri.

Por otra parte, en semifinales, los mendocinos boletearon a Olimpia por 5-2. Los tantos fueron de Fausto Innella en dos ocasiones, Felipe Lombardi, Valentino Rossignoli, y Nahuel Silvestri.

En la gran final Andes Talleres SC no defraudó a su mística e historia hockística porque venció a un poderoso de la categoría el club Banco Hispano con gol de Felipe Lombardi.

Hablan los campeones del Hockey Patín

El DT del elenco Azulgrana es Marcelo Innella que opinó sobre sus pupilos y el torneo ganado. "Lo mejor que tiene el equipo es el grupo, y llega como cierre de un trabajo de 10 años de formación del equipo en inferiores"

Sobre la final Marcelo Innella subrayó: "Fue un partido muy parejo, muy intenso y con muchas jugadas de peligro. Se definió por detalles".

Valentino Rossignoli, tiene un rol muy importante dentro del equipo de Andes Talleres. "La verdad que es un orgullo y compromiso muy lindo para mí ser el capitán. Siempre trato de inculcar lo positivo dentro y fuera de la pista donde la verdad los chicos ayudan mucho porque tiramos todos para el mismo lado .

Luego Rossignoli sumó: "Desde el día uno les dije paso a paso , donde cada partido era una final . Nos centramos en eso y el campeonato se dio como queríamos pero hay un esfuerzo de hace varios años con otros jugadores, cuerpos técnicos, gente, dirigentes y demás que todos son parte del gran proyecto que somos.

El arquero de los Matadores es Tomas "Toto" Coria, que contó cuales fueron los partidos más trabajados para él. "Los dos partidos que mas laburé fue contra Olimpia llegando al área y en la tandas de penales. En la final contra Hispano, tuve bastante trabajo también. Estamos muy contentos con este campeonato, porque trabajamos mucho para esto"

Todos los campeones

Tomás Coria

Diego Tarquini

Felipe Lombardi

Tomás Puebla5.

Valentino Rossignoli

Giovanni Innella

José Vildoza

Nahuel Silvestri

Ignacio Sampieri

Maximiliano Colombo

DT Marcelo Innella

ST: Alejandro Marasco

PF Rodrigo Verger

Delegado Ariel Lombardi