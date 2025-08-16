Hockey Patín: La preselección de damas sub 19 trabajó en Mendoza

La actividad se realizó en una de las pistas de Andes Talleres e intervinieron las mejores exponentes en esta categoría de hockey patín

Hockey Patín El DT Darío Giuliani y el destacado profesor: Martín Riveros al terminar el trabajo en la pista de Concepción PC.

Hockey Patín. Las preseleccionadas hicieron un gran trabajo en la pista del Club Andes Talleres

El cuerpo técnico del seleccionado sub 19 femenino de hockey Patín de Argentina observó y tuvo su primer acercamiento con las preseleccionadas en Mendoza en las instalaciones del club Andes Talleres, pero a la misma hora en la ciudad de San Juan se realizó la misma acción deportiva.

Recordemos que la semana entrante el cuerpo técnico se desplazará hacia CABA para observar a las preseleccionadas de la zona de Buenos Aires y Entre Ríos que fueron convocadas a esta masiva prueba deportiva nunca antes vista en la pista del club Vélez.

Hay que destacar que será el profesor Martin Riveros el preparador Físico del equipo y el técnico es Darío Giuliani.

Luego de las practicas en la ciudad de San Juan el DT Darío Giuliani expresó: "Ha sido una mañana muy provechosa, las chicas han ido de menos a más, y están tranquilas y han plasmado en la pista su potencial. Al mismo tiempo Gustavo Giunta trabajó en Mendoza. Viajaremos la otra semana a Buenos Aires a observar a las jugadoras de Buenos Aires y Entre Ríos"

"Será complejo y difícil buscar a las 10 jugadoras que serán parte de la selección sub 19, porque hay muchas chicas de gran nivel y con un desempeño muy parejo en todo el país", apuntó el DT.

Los trabajos previos con la Sub 19 se dividió en tres grupos uno en Mendoza, y otro en la pista de Concepción PC con deportistas de San Juan. Las jugadoras que entrenaron este sábado en Mendoza, bajo la atenta mirada del técnico Gustavo Giunta fueron: Pilar Abaid (San Martin), Josefina Almaraz (San Martin), Tiziana Videla (San Martin), Valentina Cardozo (Leonardo Murialdo), Maria Victoria Vargas (Andes Talleres), Mariana Reinoso (Maipu/Giol), Irene Moreno (Andes Talleres), Sofia Orofino (Impsa), Antonella Casol (Maipu/Giol), Guadalupe Nuñez (Leonardo Murialdo), Malena Álvarez (Impsa), Morena Padilla (Impsa), Maria Sol Palacios (Impsa). Jugadoras Convocadas en San Juan Alma Martin (Sindicato), Macarena Caparros (Aberastain), Delfina Quiroga (Sindicato), Valentina Cataldo (Barrio Rivadavia), Maria Paz Illanes (Valenciano), Gimena Burgoa (Concepción), Milagros Villavicencio (Valenciano), Paloma Rojas (Valenciano), Valentina Verón (Aberastain), Milagros Castro (Concepción), Zoe Brescia (Concepción), Antonella González (Concepción), Emma Olivera (Concepción), Rocío Rodríguez (Concepción), Salma Guillen (Social), Valentina Contreras (Unión), Bárbara Vallejo (Unión), Morena Tabarelli (Barrio Rivadavia), Luzmila Funes (Lomas), Paulina Calvo (UVT) , Florencia López (UVT), Agustina Rivero (UVT), Delfina Baigorria (Bancaria), Sofia Andrada (Bancaria), Brisa Argañaraz (Huarpes) y Ernestina Lince Klinger (Huarpes)