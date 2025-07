Hockey Patín: La tercera fecha de la Súper Liga se disputó y las chicas de Impsa son punteras

Impsa lidera en la zona "A" y Giol es escolta en la zona "B". En tanto, Leonardo Murialdo no jugó.

La próxima fecha tendrá estos partidos para los quintetos mendocinos: Impsa vs. SEC, Bancaria vs. Leonardo Murialdo y A. Social vs. Maipú-Giol.

Súper Liga Varones

La jornada 3 de la rama masculina dejó estos resultados: Casa de Italia 3, Lomas 3. Los tantos de los Italianos fueron marcados por Luciano Lucero en dos oportunidades y Juan Lucero.

Impsa 2, Altos 2. Los goles violetas fueron hechos por: Renzo Salvini y Agustín Lazzaro.

Andes Talleres empató con Centro Valenciano 2-2 en el salvador Bonanno. Ambos goles matadores nacieron desde el stick de Enrique Muzzio.

AC San Martin venció a Richet y Zapata por 4-1. Los tantos Albirrojos fueron de Juan Guerrero en dos ocasiones, Lorenzo Pascual (1) y Lautaro Koroch (1).

La próxima fecha se disputará el 27 de julio y tendrá estos cotejos: AC. San Martin vs. Andes Talleres, Impsa vs. Concepción PC y Olimpia vs. Casa de Italia.

Divisiones Infantiles

Terminaron de disputarse los campeonatos Argentinos de clubes de Hockey Patín para la categoría Infantil. La rama femenina tuvo su torneo en Paraná y la masculina desarrolló su competencia en la ciudad de San Martín.

Tanto en damas y caballeros, en la Copa A-1, el mejor club mendocino posicionado fue Leonardo Murialdo, que en ambas competencias remató tercero.

Las chicas de Murialdo son dirigidas por el destacado Jorge Ulganero y la formación Amarilla está integrada por: Paloma Bastías (C), Delfina Pouget, Nina Renna, Juana Vergara, Mía Sosa, Bianca Braconi, Fiorella Leiva y Amparo García.

La formación Canaria en varones está integrada por: Joaquín Ribas, Estefano Rodríguez, Juan Quiroga, Gino Scilipoti, Mariano Michelini, Juan Martino, Joaquín Cabezas, Tiziano Lisani y Gerónimo Chambella. DT: Leonel Peñaranda.

canarotes.jpg El equipo de Infantiles del Club Leonardo Murialdo que salió tercero en el campeonato Argentino. L.Murialdo

Por otra parte, Casa de Italia en caballeros fue campeón de la Copa A-2 de varones infantiles.

Los integrantes del elenco de Casa de Italia son: Luca Bringas, Gino Manunccia, Julián Carelli, Martin Morón, Juan Blanco, Mateo Pérez, Pedro Salvoni, Juan Pérez, Thiago Indiveri y Lorenzo Menci. DT: Joaquín Muzza.

Copa Nacional de Hockey patín

Por otra parte, se disputó la tercera fecha de la Copa Nacional, Banco Mendoza lidera la Zona "C", Petroleros es puntero en el emparejamiento "D" y Leonardo Murialdo marcha como escolta en el grupo "A"

Petroleros venció a Aberastain por 4-1. Los goles mendocinos fueron de Felipe Baielli en tres ocasiones y Franco Vicentela (1).Banco Mendoza se impuso a Barrio Rivadavia, por 3-2. Los tantos del cuadro de la Hoja fueron de Manuel Hirschegger, Juan Morales y Facundo Gutiérrez.

Municipalidad de Maipú-Giol dio cuenta de Argentino, por 2-1. Los tantos celestes fueron de Gustavo Cecotti y Francisco Barraco.

Leonardo Murialdo y UD. Bancaria empataron 4-4. Los goles Canarios fueron marcados por Lucas Sottano en dos ocasiones, Adolfo Isoler y Laureano Estrada. Bernardino Rivadavia cayó frente a AT. Social, por 7-3. Los tantos rivadavienses fueron hechos: Martín Cabral, Luciano Lanza y Santiago Ledesma.

Lo que se viene

En la próxima fecha jugarán: Giol Vs. L.Murialdo; Unión vs. Bernardino Rivadavia; CPBM vs. Huarpes y Petroleros vs. Comunitarios.