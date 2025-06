Hockey césped: Una arquera suelta por América Latina

Josefina segura tres.jpg

-¿En qué momento llega el retiro de tu vida deportiva?

-Es por un viaje que planeé en octubre del año pasado y tiene que ver con seguir creciendo y formándome en mi profesión. Voy a viajar por Latinoamérica buscando conocer comunidades, grupos de personas que trabajan la naturaleza en forma armónica y buscando nutrirme de otra realidades. El viaje puede durar un año o dos, me voy sin definiciones. Cuando tomé la decisión de viajar pensé, que tenia que desapegarme de mis cosas en mi vida, como familia y amistades. El hockey y el Peuma aparecieron como eslabones dentro de mi mapa con mayor peso. Para mí fue difícil pensar que no jugaría este año. Así, que cuando empecé el año decidí hacer la pretemporada y jugar hasta el último día antes de viajar, porque no estuve lista el año pasado para sacarme los pats, entendía que tendría varios meses de este año para aprovecharlo. El equipo y el entrenador me bancaron y siento que respondí con un buen nivel en cada partido que me tocó jugar.

-¿Cuáles son la cosas más importantes que recuerdas te han pasado en el hockey?

-El apoyo de mis padres y que me hayan llevado a Peumayén a jugar, que hubieran elegido un club de barrio, lujanino, si me hubiera ido a otro club, no sé qué hubiese pasado. El "Peuma" me formó como persona e hizo que mi vida fuera lo que hoy es. Como segundo momento recuerdo cuando motivaba a mis compañeras para ir al cañaveral a buscar las cañas para los mástiles de unas banderas que mi abuela coció para los torneos de liga que jugaban mis amigas más grandes, "las de primera". Recuerdo las convocatorias a los seleccionados, donde entendí que los diferentes colores de camisetas no nos hacen rivales, si no que nos hermana en el hockey. El haber viajado a Italia a jugar. El vestir las camisetas de tres selecciones y a mis 'hermanas' que me ha dejado este deporte, que fueron más grandes que yo, luego de la misma edad y después más pequeñas.

Los inicios en el hockey

-¿Cómo comenzaste tu relación con el hockey?

-Tenía cuatro o cinco años. Yo quería jugar futbol, probé y no se dio. Me llevaron a Peuma a un deporte parecido que se jugaba en canchas de polvo de ladrillo.

-¿Cuándo fue su debut en primera?

-Fue en el 2006, estaba en sexta división, en ese momento cambiaron el reglamento para que las jugadoras de último año de sexta pudieran jugar en primera. Recuerdo Florencia Ibañez, una gran arquera, se había ido de viaje y no habían goleras en el plantel superior, así que con 15 años llegó mi momento. Me acuerdo del miedo que tenía y lo difícil que fue, pero una va aprendiendo y se va a poyando en sus compañeras, todo salió bien luego.

-¿Qué es Peumayén para vos?

-Es lo más importante que me pasó en la vida, donde aprendí cada vez a ser mejor persona, a entrenar con disciplina, a trabajar y buscar objetivos en forma conjunta, que el triunfo individual no sirve de nada si no es de la mano de las personas que te rodean. Significa estar en mi casa, estar con mi familia, un orgullo, parte de mi identidad. Aprendí que puede llegar llegar lejos siendo parte de un club familiar y de barrio (...) cuando me ha tocado jugar en torneos nacionales o internacionales, lo primero que pienso es en mi Peuma querido, ahi aprendí mucho de los de los valores que tengo.

Josefina segura uno.jpg La arquera de Peumayén, por si sola es un capítulo importante de la historia del hockey césped de Mendoza Gentileza/ Ema González

Jerarquía internacional

-¿Dónde jugaste afuera?

-Jugué en Italia jugando en el CUS Catania, un club de la universidad, donde me sentí "una catanesa", aprendí hablar el dialecto, generé vínculos muy profundos. Si bien muchas amigas me preguntaban por qué no iba a conocer el hockey europeo en otros países, elegí desde el 2012 al 2015 jugarlo ahí porque me esperaba "mi otra familia".

-¿Cuáles fueron tus peores momentos en el hockey?

-Los descensos y las promociones, Peuma siempre se ha caracterizado por estar en mitad de tabla y jugando por no descender. Así estuve la mayoría de los torneos que jugué y es muy duro sostener equipos desde lo emocional, me hubiese gustado jugar una final con Peuma... pero no lo pude lograr con mis compañeras. Defendí tanto tiempo los colores, la convicción es tan grande, que nunca me pesó más jugar finales, que estar con mi amigas y compañeras en el club. Acepté que teníamos que trabajar mucho, entrenar más, crecer y poner un poco más para lograr objetivos, nunca.

Futuro cercano

-¿Después del retiro ¿seguirás ligada al hockey?

-No pienso seguir ligada al hockey porque solo viajaré, pero si llegó a un pueblo si hay hockey para compartir en esos espacios, siempre dispuesta.