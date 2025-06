Hockey césped: Se conoció que es de Luján el mejor equipo

vistalba goles.jpg El último partido fue ante la formación de Regatas-Andino y las dirigidas por Pato Savina fueron un torbellino Gentileza/Valentín Karka

Equipo ofensivo

Hicieron 75 goles y solo recibieron 8.

Todas las campeonas del Hockey Césped

El equipo campeón es dirigido por Alejandro Savina, capitaneado por Victoria Iankelewich y está conformado por: Erica Cavier, Florencia Cavier, Antonela Gracia Chiaramonte, Victoria Guerrero, Ana Mendoza, Carolina Rey, Victoria Barriga, Celina Basaldella, Florencia Berdinelli, Emilia González, Manuela Gutiérrez, Jazmín López de Medina, Faustina Mendoza, Giuliana MIceli Bulnes, Milagros Monfort, Yael Palazzo, Milagros Reinoso, Martina Suárez y Luciana Reinoso.

El elenco está preparado en la parte física por Adrián Iacopini.

Vistalba goles uno.jpg Las chicas del club Vistalba marcaron 75 goles en el Apertura de 2025 Gentileza/Valentín kark

Hablan las protagonistas

“No queríamos sufrir más las promociones” dice tranquila y serena, pero feliz la capitana Victoria Iankelewich y es tal vez por esto que se juramentaron ascender en forma directa y la única vía para hacerlo es salir campeón. Porque los otros caminos son las denominadas promociones o permanencia según el cristal con que se mire, si se es une quipo de primera "A2 o uno del ascenso, donde sea igual se sufre y la mente se desgasta, porque todo un semestre se juega en un solo partido o tal vez en dos, si hay alguna variación en el reglamento..

"Este ascenso fue en el momento justo, en el instante que se tenía que dar y en el tris perfecto. Siempre tuvimos un equipo con pocas jugadoras, porque esperamos muchos años una camada numerosa, de un proceso largo (...) El campeonato se dio con todo este grupo, que tiene una calidez humana increíble, con grandes valores como: humildad y perseverancia. Esto último es lo que más nos define. Buscamos tanto el campeonato, soñamos, y lo encontramos al fin".

"Estamos ansiosas por lo que se viene, y ahora habrá que cuadriplicar los entrenamientos y todo lo que se pueda, porque hay que mantenerse, y contar con el factor sorpresa, que tenemos, porque no muchas nos conocen. Desde ahora necesitamos entrenar a full y prepararnos más en la parte física, mental, técnica y táctica”

“En lo personal me pone contenta que niñas tan chiquitas se tuvieron que poner la camiseta de ser jugadora de primera, pensar y actual como una deportista más grande, valoro eso, han tenido una capacidad de adaptación, que han tenido las niñas, tremendo, se festeja el triple, porque ha habido mucho esfuerzo detrás”.

Marti Suárez, la arquera de la formación verde

"El partido más complejo fue contra Club Alemán "B". Veníamos de jugar varios partidos ese mismo finde y con gran desgaste físico, pero igualmente se jugó con mucha actitud y compromiso. El partido que me presento más dificultad sin duda fue el penúltimo, contra Liceo B, por la carga emocional y los nervios de jugar y ganar para definir el ascenso directo. En esos partidos definitorios nosotros los arqueros lidiamos con la cabeza de uno y con la de nuestras jugadoras (Sonríe). Siempre busco apoyar a las chicas lo más posible dando confianza y calma desde el arco. Venimos trabajando hace mucho tiempo y esto fue el resultado de nuestro esfuerzo diario, algunas hace más años, otras hace un poco menos, lo que nos llevó a este triunfo empezó hace tiempo atrás, todo el sueño y la ilusión de las que estamos ahora y también la gente que se quedó en el camino que aportó un montón. Vistalba está hoy en la “A” gracias a el grupo humano que hay y la capacidad de jugar en equipo, por el club y por nosotras mismas.

“¿Cómo haría si te tuviera que vender un producto que se llame Club Vistalba?, al comprador lo primero que le digo es que te estoy vendiendo una familia, desde que llegué después de mi cambio de club, encontré mi lugar, encontré a mi gente y a mi pasión. Vistalba más que un club es el lugar donde la pasión y la dedicación se unen para hacer lo imposible, posible”.

otra del champions.jpg La alegría es solo verde amarilla los coleres del nuevo campeón en damas mayoresa Gentileza/ Valentín Kark

Giulli Miceli, otra de las jugadoras campeonas, contó su experiencia.

“esto es algo que estamos buscándose de un montón y el proceso no fue de este año no más sino que desde hace un montón, yo por ejemplo debuté a los 15 años en primera y bueno me tuve que hacer cargo del equipo y de otras cosas, esto me ayudó a formarme como jugadora. Lo que vivimos es un momento único, la gente alentando, todo fue hermoso”.

“Durante la pretemporada nos entrenó Lea Mantello, que nos ayudó un montón a formarnos como grupo, eso fue la clave para lograr el objetivo y Pato Savina, que bueno es como mi papá, lo quiero un montón porque me ayudó en muchísimas cosas, crecí gracias a él, soy la jugadora que soy gracias a él. Le agradezco un montón por dar todo y por estar siempre para el club y para el equipo. Los entrenadores nos pidieron entrenarnos el 100 y dar todo por nuestro club, que es lo más lindo".

"¿En qué momento nos dimos cuenta que podíamos campeonar? Yo de principio de año veía diferente a las chicas como con otra energía, con más de jugar de ganar cada partido que se daba era y era no sé yo lo disfrutaba un montón porque estábamos todas muy conectadas y no sé yo lo noté desde principio de año".

vuelta.jpg Hockey césped. Empieza la primera vuelta olímpica de Vistalba en la rama de damas mayores Gentileza/ Valentín Kark

"Lo mejor que tiene el equipo es la conexión, siento que este año como que nos unimos muchísimo más porque aunque la mitad del equipo somos todas chiquitas. Hay un par de jugadoras que son las que están bancando el equipo por ejemplo 'Piki' Guerrero que fue nuestra capitana la 'Viky' Iankelewich, que ahora es nuestra capitana y hay un montón de más que están y que nos ayudaron a crecer y ellas fueron clave para el equipo y para ayudarnos a todas nosotras que somos las más chiquitas“

"Nuestro club se caracteriza por la humildad, el trabajo, el esfuerzo, el equipo tan lindo que tenemos más allá del juego y lo técnico, siento que estar muy unidas y ser una familia nos llevó a cumplir este sueño, que teníamos todas y fue hermoso”.

Alejandro Savina, entrenador

"Las chicas vienen viene trabajando años en forma intensa y de la mejor forma. Este año agregamos un salto de calidad en la parte física al integrar al profesor Adrián iacopini. Apostamos al juego y pasarnos la bocha. Afortunadamente, se dieron los resultados con este grupo. destaco el compromiso y el grupo humano. trabajamos para fortalecer y unir más a un grupo, que tiene a la jugadora más grande con 45 años y la mas chicas es de 16. Es interesante ver que se complementan y ayudan entre todas.

"Es obvio que es complejo el ascenso, y más aún mantenerse en la máxima categoría. Trataremos de hacer lo mejor posible y el objetivo primordial es mantenernos. Agradezco a Leandro Mantello, los padres que siempre acompañan y la gente que nos apoya".

Esta es la historia del nuevo campeón en damas mayores, que tiene nombre, apellido y es del Departamento de Luján y se llama: Vistalba HC !Felicitaciones, campeonas!

¿Qué se viene en el Hockey Césped?

Este viernes 20 de junio en el estadio de parque San Vicente, en Godoy Cruz, estarán los cuartos de final del Apertura. A las 15.15 juegan Los Tordos vs. Teqüe; 17, UN San Juan vs. CPBM y a las 19, Regatas-Andino vs. Maristas (SRF).