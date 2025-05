Hockey césped: Los Tordos pese a empatar sigue como único puntero en damas

Al promediar el primer cuarto y en su primer córner coro a favor, Los Tordos no erró y la capitana Malena Sabez quebró el cero a cero.

No pasaron ni dos minutos, y otra vez las Pajaritas tuvieron un corto a su favor. Está vez Constanza Spitalleri fue la encargada de sumar el segundo tanto para las capitaneadas por Malena Sabez..

Con su 2-0 a favor, las azulgranas manejaron los tiempos a su antojo y esperaron por momentos, que su rival se desgastara.

Las Patitas salieron a buscar el empate, y tuvieron un corto tempranero en el segundo cuarto, pero no lo aprovecharon y ni tampoco otra jugada fija que tuvieron sobre el final de esta etapa. Los Tordos controló bien y sin fisuras en esta fracción.

En el tercer cuarto, Los Tordos salió a buscar otro gol para asegurar el partido, pero como la UN San Juan quería empatar se produjeron interesantes idas y vueltas durante gran parte de la tercera etapa.

Al promediar este lapso y en su segundo córner corto a favor, Josefina Otto estrechó la distancia en el marcador y convirtió el primer gol para las chicas sanjuaninas. Los Tordos tuvo varios cortos, pero no les supo sacar provecho.

El ultimo cuarto fue parejo e intenso, la U buscó el empate y lo encontró a dos minutos del final, Julieta Luna igualó el score 2-2 y envió el partido a que se definiera por penales australianos.

En la tanda de penales, las chicas Universitarias fueron más efectivas que las mendocinas de Los Tordos y ganaron en esta instancia: 3-2 y por ende sumaron un punto extra a este pírrico empate.

sosa tabla.jpg Como están las posiciones en el hockey césped Gentileza/ Christian Sosa

Los demás resultados

Regatas-Andino venció al club Alemán 2-1, CPBM y Marista B empataron 2-2. Maristas SRF venció a Tacurú por 4-1. Leonardo Murialdo dio cuenta de Peumayén, por 2-0. Marista "A" derrotó a San Jorge, por 4-2; Teqüe se impuso a Obras, por 1-0 y la UN Cuyo derrotó a Liceo, por 2-1.

La próxima fecha

La décima fecha tendrá un adelantado este jueves a las 21.30 y se miden Peumayén vs. Los Tordos.

Por otra parte, El sábado jugarán desde las 16.30: Regatas-Andino vs. UN San Juan, Marista "B" vs. Leonardo Murialdo, Tacurú vs. CPBM; Marista "A" vs. Maristas (SRF); Obras vs. San Jorge, Club Alemán vs. Liceo.

El partido sabatino de las 18.30, será en el estadio de hockey en parque San Vicente y juegan UN Cuyo ante Teqüe.