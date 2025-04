Hockey césped: reconocido club de Maipú festejó su primer campeonato

El equipo campeón del torneo Regional Centro Cuyo está integrado por: Nicole Juliani; Paola Abrego; Analía Ibaceta; Narela Nardín, Brunella Nardín, Florencia Sáchez (C). Agustina Miranda; Ana Calastro; Pilar Comarin, Camila Baquero; Itatí Pohl; Martina Giménez; Lucila Longo; Luisana González; Azul Henríquez; Micaela Navarro; María Luján Maresca; Brisa Favaro y Tatiana Arias; DT: Alan Coria.

Después las orientadas por Alan Coria doblegaron a General Perdenera Unidos de San Luis, por 6 a 1 con goles de Paola Abrego en dos ocasiones, Candela Arias en dos oportunidades, Josefina Nardin y Pilar Comarin.

En la misma jornada dieron cuenta de San Juan RC, por 5-0. marcaron: Nicole Juliani, María Miranda, Josefina Nardin, Paola Abrego y Brisa Favaro.

En semifinales, las chicas de Maipú vencieron a las siempre complicadas niñas del club Los Tordos, por 3-0 con dos goles de Pilar Comarin y uno de Florencia Sánchez y en la gran final derrotaron a La Salle por 2-1. Brunella Nardín marcó en dos oportunidades.

Artilleras en hockey

Tres jugadoras de Pumai quedaron entre las goleadoras del certamen: Paola Abrego, Pilar Comarin y Josefina Nardín.

La capitana Florencia Sánchez, la arquera Luján Maresca, la sub capitana Analía Ibaceta y el coach Alán Coria comentaron las vivencias que tuvieron antes y durante y después del regional centro-Cuyo disputado en San Luis y donde dieron la vuelta olímpica como el mejor club

Anita Ibaceta es la sub capitana de la escuadra de Pumai y comentó

"Es la primera vez que ganamos un campeonato de Regional. La verdad que fue una experiencia increíble después de todo el esfuerzo que hicimos para ir a jugar"

"¡Es increíble ser jugadora de hockey de Pumai! Yo estoy casi desde los comienzos de la primera división. A si que pase casi por todos las etapas del club. Sinceramente es una familia Pumai y es emocionante todo lo que se vive en la actualidad".

"El partido más complicado fue la final, pero más que nada por los nervios por la ansiedad de estar en una final y por estar pensando que podía pasar, porque ya nos habíamos enfrentado con Lasalle el primer partido y a pesar de que empatamos hicimos un buen partido".

"Después de ganar este campeonato sinceramente pondremos más ganas de las que teníamos para entrenar. Este es un premio que te motiva a seguir más fuerte y con más entusiasmo".

"Las metas como equipo a mediano plazo es mantenernos dentro de los primeros 3 puestos del campeonato de Mendoza, para ver si podemos clasificar para ascender a la primera A, algo que venimos trabajando hace mucho tiempo".

Alan Coria un ex arquero de jerarquía que hoy triunfa como entrenador.

Decir Alan Coria en el planeta hockey de Mendoza es hablar de palabras mayores, fue uno de los mejores goleros, que tuvo el deporte y que custodió los tres palo de Leonardo Murialdo hasta hace dos temporadas atrás.

"Este torneo se utilizó para competir a nivel nacional, para medirnos a nosotros y para a ver cómo estábamos con respecto a otros clubes, para medir el nivel de Pumai y así seguir trabajando y apuntando a los torneos que tengamos que disputar dentro o fuera de Mendoza".

"A Pumai competir a este nivel, nos ayuda a mejorar, pulir detalles, que nos sirven para el torneo Apertura de Mendoza, torneo donde queremos ser un equipo competitivo, y que juegue un buen hockey. Hay que volver a estar en la instancia de ascender a la A, que es algo que vivimos el año pasado, jugamos la promoción y estuvimos muy cerquita de lograrlo".

"¿Qué es lo mejor que tiene este equipo? Les gusta jugar al hockey, proponer y que está pasando por un gran momento en la parte colectiva, que está funcionando muy bien, al igual que en la parte individual. Entonces, cada jugadora es funcional al funcionamiento colectivo"

"¿Cuál es la diferencia que marcamos con los demás equipos en este torneo? Es una sumatoria de factores. Se logró una armonía muy grande, un andar regular. Fue un equipo que nunca dejó de proponer, que nunca dejó de buscar el arco rival. Independientemente de cómo se daba el desarrollo del partido. Las jugadoras tuvieron la templanza de seguir presionando durante el desarrollo y concentradas en el partido. Hubo mucha regularidad".

Alan Coria tuvo dedicatorias, reconocimientos y agradecimientos especiales para "Fernando Pacheco y Eduardo Jofré, que han hecho un gran aporte desde el humano y desde lo deportivo. Brindaron herramientas, que nos permitieron seguir evolucionando aún más y nos han dado un salto de calidad. A las jugadoras, la hinchada que acompaña siempre los sábados o a donde vayamos. A los directivos que trabajan para ir resolviendo las situaciones que se presentan y que nosotros tengamos los materiales disponibles, para seguir trabajando, por confiar en nosotros y Gabriela Masetto y Gianni Sani. La verdad que se movieron mucho, hicieron mucho para que este viaje se pueda concretar. A mis dos hijos Facundo y Julián y mi familia, que siempre me apoyan".

Luján Maresca es la arquera del equipo

"Las finales siempre son duras, no solo encontramos el juego colectivo sino que se vio la unión del grupo y la confianza que nos tenemos, yo creo que eso fue lo fundamental para ganar el torneo. Supimos mantener la cabeza en frío cuando nos empataron el partido y lo sacamos adelante con mucha cabeza y corazón".

"Como te dije antes, la unión del grupo es lo más destacable. Esta fue la primera liga de muchas chicas, incluyéndome a mi, y desde el minuto uno nos hicieron sentir parte, fue como un viaje de egresados, un viaje de amigas que juegan al hockey, compartimos en todo momento y dentro de la cancha pudimos jugar sin presiones por la confianza que nos dieron las chicas mas grandes y el cuerpo técnico".

Florencia Sánchez es la capitana del campeón

"Este año Pumai celebra sus 25 años. Es un club joven, y aunque esta es nuestra primera liga ganada, ya habíamos logrado dos torneos en la rama C en Mendoza", dijo.

-¿Cómo es capitanear este equipo de Pumai?

-Ser la capitana es un gran orgullo y una enorme responsabilidad. Que mis compañeras me hayan elegido para ocupar este rol lo hace aún más especial. Por suerte, ellas me lo hacen muy fácil: son grandes personas, compañeras increíbles y tienen un amor inmenso por el club y por el equipo. Siempre están predispuestas y con ganas de dejar a Pumai en lo más alto, y eso me motiva a dar lo mejor de mí cada día. Lo que más valoro es la amistad que construimos, la confianza y cómo disfrutamos de ser parte de este equipo. Ser de Pumai y ver cómo crece el club nos llena de orgullo.

Posiciones finales torneo regional Centro-Cuyo

1º Pumai

2º La Salle

3º Lomas de Rivadavia

4º Los Tordos

5º UDAP

6º U.V.T.

7º San Juan RC

8º GEPU