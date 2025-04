Hockey césped: Los hermanos Franco vivieron una nueva hazaña deportiva en sus vidas

-No, no es la primera vez, por suerte nos llevamos muy poco entre los 3. Y la mayor parte de los títulos que hemos obtenido, han sido juntos como jugadores. Si es la primera vez con Gonza fuera de la cancha, en este caso como DT. (Federico).

-¿Cómo se siente que te dirija tu hermano? ¿Es más responsabilidad?

-Es raro, es loco, pero siempre lo considere un "Gran DT", de los mejores de Mendoza. Si, es mucha más responsabilidad la que siento, pero me gusta, me obliga a mejorar y a seguir al pie del cañón. (Federico).

-Un orgullo por un lado, por otro mucha responsabilidad verlo como mi autoridad, pero un placer enorme estos partidos como se desenvolvió, no solo fue una autoridad dentro y fuera de cancha con los dos planteles de caballeros sino que también muy ordenado con los detalles de cada partido! Simplemente, el ya tenía mucha experiencia como técnico pero este es un desafío enorme ya que era compañero hace menos de un año y agarro un grupo devastado y lo levanto en lo grupal y deportivo! (Matías).

-Federico, ¿Cóntame un poco fuera de jugar en el club Andino y en el ámbito del hockey césped, en qué otra institución desarrollas tu pasión y que realizas en ese club?

-Fuera de jugar en Regatas-Andino, actualmente estoy coordinando el hockey de Teqüe Rugby Club . También disputamos la liga CRC B en Córdoba , jugamos la final. Muy buen torneo de las chicas y del cuerpo técnico .

Mejores partidos

-Matías ¿cuál fue tu mejor partido en lo personal y cual fue el mejor en lo grupal?

-La final, porque me encantan esos partidos muy picados donde se juegan muchas cosas, y en donde se vio un clima muy frágil, en las tribunas. En la cancha, en la mesa de control en general, en los bancos, y son partidos que siempre uno quiere jugarlos, además que disfruto con mis compañeros y mis hermanos de todo tipo de partidos, más aún si son decisivos y picantes. En lo grupal , la semifinal Andino A vs. Andino B, meter dos equipos en una semifinal fue algo monstruoso, Gonza dirigiendo desde el medio de los dos bancos, con nervios, con Fede jugando contra compañeros y amigos, fue bastante difícil, muchas emociones y también mucho orgullo al ver dos equipos del mismo club peleando por una medalla. No fue fácil en lo deportivo ni en lo sentimental! Pero si hoy en frío veo, un hermoso grupo y un lindo viaje.

Gonzalo Franco, el actual coach del club, dejó en forma parcial de jugar al hockey en setiembre del 2023. "pero el año pasado me llamaron para jugar la Liga Nacional en Mendoza (en Mayo). Jugué eso y un par de partidos más después pero ya en Julio no jugué más", contó

-Gonzalo, ¿Cuándo te ofrecieron ser DT del Azul?

-Me ofrecieron Me ofrecieron ser DT en Diciembre de 2024, me llamó José González y luego me junté con él, Cristian González (que ha colaborado mucho desde España) y Ernesto “Rulo” Brigante.

"Es un torneo especial para el club -agregó Gonzalo- hace mucho que no se ganaba nada (el último torneo fue el Vendimia 2022) y el año pasado fue un año duro para todos. El club está transitando la incorporación a Regatas, que nos ha recibido muy bien y nos ha dado todas las comodidades para que podamos hacerlo de la manera más amena posible.

Después agregó Gonzalo: "Se ganó el regional, principalmente, por la cohesión grupal. Los chicos, más allá de entrenarse mucho, supieron dejar diferencias de lado y trabajar para y por el club. Llevamos un plantel grande, de 36 jugadores que, más allá de diferenciarse por A y B, se caracterizaron por el compañerismo y la unión entre todos"

Luego Sumó Gonzalo: "En todo momento se alentaron y fueron combustible el uno del otro, tanto el equipo A del B cuando nos tocó enfrentar en zona la clasificación a semis vs Banco Mendoza (perdíamos 2-0 a falta de 10 minutos y quedábamos afuera) y terminamos empatando 2-2 para meternos en semifinales con una intermedia para luego enfrentarse al equipo A en semis (algo histórico para el club) y el equipo B del A en la final, cuando el partido estaba súper complicado vs los locales (Córdoba Athletic).

-Gonzalo ¿Es complejo dirigir a tus hermanos?

-Para mi es difícil tener que entrenar a quienes fueron mis compañeros hasta no hace mucho tiempo y aún más a mis hermanos, por el hecho de que no es tan fácil cambiar el chip de jugador a entrenador, de hermano a entrenador. Me están ayudando mucho los chicos y estoy súper agradecido con ellos.

-¿Donde más diriges Gonzalo?

-En damas. Hace 12 años que estoy en el club Los Tordos y actualmente dirijo en sus divisiones menores.