Harry Kane: "Para desayunar como pan integral, palta y una tortilla de dos o tres huevos con espinaca"

Harry Kane explicó que la alimentación se convirtió en una parte decisiva de su preparación profesional. El futbolista, que ya convirtió dos goles en el Mundial 2026, no sigue un único desayuno todos los días: adapta los alimentos, las calorías y los carbohidratos al tipo de entrenamiento y al momento de la temporada.

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En una entrevista publicada por England Football, dio un ejemplo concreto: una rodaja de pan integral con palta y una tortilla de dos o tres huevos con espinaca. Otra de sus alternativas es yogur de coco con frutos rojos, granola casera y un poco de miel.

La combinación mencionada por Kane reúne distintos grupos de alimentos. El pan aporta carbohidratos; los huevos, proteínas; y la palta suma grasas, mientras que la espinaca completa el plato con verduras.

Sin embargo, el futbolista dejó claro que no come exactamente lo mismo antes de todas las prácticas. Primero evalúa la intensidad de la sesión prevista y luego ajusta la cantidad de energía y carbohidratos.

“Antes de entrenar, normalmente tengo una idea de la intensidad de la sesión”, explicó. A partir de esa información modifica lo que consume durante la mañana.

Por qué aumenta los carbohidratos antes de los partidos

Cuando se acerca un encuentro, Kane incrementa los carbohidratos. Si juega un sábado, comienza a elevar su consumo desde el desayuno del viernes y continúa hasta el momento del partido.

Esta estrategia busca llegar a la competencia con suficiente energía. No significa que elimine por completo los carbohidratos durante el resto de la semana: simplemente modifica sus proporciones según la exigencia deportiva.

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En días de entrenamiento más liviano, contó que puede hacer alguna comida basada principalmente en proteínas y verduras. En jornadas de mayor carga o antes de competir, vuelve a dar más lugar al arroz, el pan y otras fuentes de carbohidratos.

El cambio alimentario que, según Kane, transformó su carrera

El delantero trabaja desde hace varios años con Dan Sargeant, chef y nutricionista enfocado en rendimiento y salud. Según relató, esa colaboración le permitió introducir pequeños ajustes sostenidos y observar cambios importantes.

Kane sostuvo que la nutrición lo ayudó durante los últimos años a mejorar la recuperación y responder mejor a la cantidad de partidos. También destacó que los alimentos se planifican tanto en los clubes como durante las concentraciones de la selección inglesa.

Qué come durante el resto del día

Para el almuerzo suele elegir salmón, arroz y vegetales. Afirmó que intenta incluir ensalada o verduras en todas las comidas y equilibrar las proteínas con los carbohidratos.

En la cena alterna pescado, pollo y, algunas veces, carne vacuna. La elección vuelve a depender del entrenamiento, de la fase de la temporada y del calendario de partidos.

La hidratación también forma parte de su rutina. Kane aseguró que intenta beber agua durante todo el día para favorecer su desempeño en los entrenamientos y encuentros.

No mantiene una dieta rígida todos los días

El futbolista también habló sobre la necesidad de mantener cierto equilibrio. Después de algunos partidos puede salir a comer con familiares o amigos y elegir sushi, pizza u otro plato sin controlar de forma estricta las calorías.

La diferencia, según explicó, está en que esas comidas no se conviertan en varios días consecutivos de desorden. Durante la etapa de trabajo mantiene una alimentación planificada; en momentos puntuales permite mayor flexibilidad.