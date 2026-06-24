24 de junio de 2026 - 10:31

Furor por la "pilcha" de la Scaloneta: cuánto salen la remera rayada y el rompevientos retro de la Selección

La indumentaria del seleccionado causa furor en entre hinchas al punto de que queda muy poco stock. Conocé su precio oficial.

Fiebre mundialista: cuánto sale la campera retro y la camiseta rayada de la Selección Argentina.

Fiebre mundialista: cuánto sale la campera retro y la camiseta rayada de la Selección Argentina.

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La Selección Argentina con la campera retro que es furor entre los hinchas.&nbsp;

La Selección Argentina con la campera retro que es furor entre los hinchas. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El furor por la Scaloneta no para y tras el buen rendimiento del equipo el interés de los hinchas por conseguir la indumentaria oficial escaló a niveles sorprendentes. En todo el país, las plataformas de venta registran una demanda masiva que dejó a las tiendas oficiales con poco stock, muy pocos talles disponibles o directamente con el cartel de "agotado" en los productos estrella.

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La locura por los colores celeste y blanco se concentra especialmente en dos prendas que se volvieron virales tras ser utilizadas por los jugadores en la concentración y en las salidas a la cancha.

Los dos artículos más buscados que generan furor

Campera Deportiva EQT Argentina (Agotada)

Se trata de una campera de diseño retro que utilizan los futbolistas durante la concentración y en los minutos previos a los partidos. Su estética nostálgica cautivó a los fanáticos de inmediato. Salió a la venta con un valor de $169.999, pero actualmente se encuentra completamente agotada en la tienda online oficial de Adidas.

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La campera Campera Deportiva EQT Argentina está agotada.

La campera Campera Deportiva EQT Argentina está agotada.

Camiseta Prepartido Titular Selección Argentina 26

Es la prenda que el plantel utiliza para realizar la entrada en calor dentro del campo de juego. Presenta un llamativo diseño con rayas verticales tricolor que se convirtió en el objeto de deseo de los hinchas. Se vende a $109.999 y, en estos momentos, quedan muy pocos talles disponibles en la web.

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Solo quedan talles M y L para la camiseta prepartido de la Selección Argentina.

Solo quedan talles M y L para la camiseta prepartido de la Selección Argentina.

Beneficios de compra en la tienda oficial

Para quienes aún intentan cazar alguna de las prendas disponibles antes de que se termine por completo el stock, la página web de la marca de las tres tiras mantiene vigentes algunos beneficios financieros:

  • Envíos gratis a todo el país.

  • 6 cuotas sin interés en compras que superen el monto de $199.999.

Selección Argentina
Paredes y De Paul con la campera retro en la previa del partido contra Argelia.

Paredes y De Paul con la campera retro en la previa del partido contra Argelia.

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