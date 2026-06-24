Furor por la "pilcha" de la Scaloneta: cuánto salen la remera rayada y el rompevientos retro de la Selección

El furor por la Scaloneta no para y tras el buen rendimiento del equipo el interés de los hinchas por conseguir la indumentaria oficial escaló a niveles sorprendentes. En todo el país, las plataformas de venta registran una demanda masiva que dejó a las tiendas oficiales con poco stock, muy pocos talles disponibles o directamente con el cartel de "agotado" en los productos estrella.

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La locura por los colores celeste y blanco se concentra especialmente en dos prendas que se volvieron virales tras ser utilizadas por los jugadores en la concentración y en las salidas a la cancha .

Se trata de una campera de diseño retro que utilizan los futbolistas durante la concentración y en los minutos previos a los partidos. Su estética nostálgica cautivó a los fanáticos de inmediato. Salió a la venta con un valor de $169.999 , pero actualmente se encuentra completamente agotada en la tienda online oficial de Adidas.

Es la prenda que el plantel utiliza para realizar la entrada en calor dentro del campo de juego. Presenta un llamativo diseño con rayas verticales tricolor que se convirtió en el objeto de deseo de los hinchas. Se vende a $109.999 y, en estos momentos, quedan muy pocos talles disponibles en la web.

image Solo quedan talles M y L para la camiseta prepartido de la Selección Argentina.

Beneficios de compra en la tienda oficial

Para quienes aún intentan cazar alguna de las prendas disponibles antes de que se termine por completo el stock, la página web de la marca de las tres tiras mantiene vigentes algunos beneficios financieros:

Envíos gratis a todo el país.

6 cuotas sin interés en compras que superen el monto de $199.999.