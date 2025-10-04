Golf Club Andino: fiesta total en el tradicional certamen 99º aniversario del primer club de golf de Mendoza

Intensa actividad se registró en los links del Golf Club Andino, ya que se disputó el tradicional Torneo Aniversario, en su edición 99 , competencia que fue programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de medal play, con la participación de jugadores nucleados en seis categorías, contando con los auspicios de Grupo Huentala, Bodegas Los Haroldos, Banco Macro, Joyería Le Cadran, Aceites Sentiero, Ovícola Palazzini, Grupo Cabrerizo, Vilvey Turismo, Delta GNC, Helados y café Dolce Terra y Vía Rinaldoni.

Recordemos que esta señera institución fue fundada en el año 1926, y su primer presidente fue Agustín Rossas, hasta que en el año 1933 el entonces gobernador de nuestra provincia, Don Ricardo Videla, otorgó los terrenos dentro del parque General San Martín, donde se consolidó el club.

La actividad se dividió en dos jornadas, donde se inició con la disputa de la categoría súper senior mixta , con la participación de gran cantidad de golfistas, y en ese aspecto, fue Miguel Sottano quien se quedó con el primer puesto , luego de finalizar su recorrido con un neto de 69 golpes (1 bajo par), siendo escoltado por José Simeonato , que completó su jornada con una tarjeta de 72 golpes.

En la siguiente jornada se disputaron las restantes categorías, donde Lucas Murad Mota fue el ganador, tras presentar un acumulado de 69 golpes (1 bajo par); mientras que el segundo puesto fue de Carlos Riveros, con un neto de 72 golpes.

Horacio Altieri se quedó con el principal puesto entre los caballeros de segunda categoría, y lo hizo luego de culminar su ronda con un neto de 66 golpes (4 bajo par); siendo secundado por Diego Donnelly, con un score de 69 netos (1 bajo par).

Mario Vautier, con su tarjeta de 65 golpes netos (5 bajo par), no sólo se quedó con el primer puesto en tercera, sino que logró realizar el score más bajo entre los caballeros, el campeón fue escoltado por Eduardo Simón, quien finalizó con un neto de 66 golpes (4 bajo par).

Por el lado de las damas, el título de primera categoría quedó en las manos de Pilar Puldain, quien se impuso luego de la aplicación del desempate automático (menor hándicap), ya que junto a Sofía Calad, ambas presentaron sendas tarjetas de 65 golpes netos (5 bajo par).

GOLF CLUB ANDINO. GOLF CLUB ANDINO. Miguel Sottano, campeón senior. Gentileza.

En segunda categoría se impuso la juvenil Mariana Masuet, con un neto de 69 golpes (1 bajo par); mientras que Silvina González finalizó segunda, con un total de 72 netos.

A la finalización de la actividad deportiva, autoridades del Andino, junto a representantes de las empresas auspiciantes, ofrecieron un ágape a todos los participantes, donde se realizó la tradicional entrega de premios, además de efectuar varios sorteos.

Resultados del Tradicional Torneo Aniversario del Golf Club Andino

Caballeros +5 a 9: 1) Lucas Murad, 69; 2) Carlos Riveros, 72.

Caballeros 9.1 a 20: 1) Horacio Altieri, 66; 2) Diego Donnelly, 69.

Caballeros 20.1 a 54: 1) Mario Vautier, 65; 2) Eduardo Simón, 66.

Damas +5 a 25: 1) Pilar Puldain, 65; 2) Sofía Calad, 65.

Damas 25.1 a 54: 1) Mariana Masuet, 69; 2) Silvina González, 72

Súper senior mixta: 1) Miguel Sottano, 69; 2) José Simeonato, 72.