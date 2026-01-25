25 de enero de 2026 - 17:29

Golazo de Thiago Almada para la goleada de Atlético de Madrid

El argentino anotó el 3 a 0 para decorar el triunfo del Colchonero ante Mallorca, por LaLiga de España.

Thiago Almada anotó para el Atlético de Madrid

Con un verdadero golazo del argentino Thiago Almada, el Atlético de Madrid superó 3 a 0 al Mallorca en un partido correspondiente a la vigésimo primera fecha de LaLiga de España. El tanto llegó en el mismo día donde confirmó su continuidad en el Colchonero.

El volante surgido en la cantera de Vélez atravesó este fin de semana con el fuerte deseo de dejar atrás los rumores acerca de su salida, para comenzar a recuperar terreno perdido en la consideración del entrenador Diego Simeone. Así, apenas algunas horas después de romper el silencio ante la prensa, se hizo presente en el marcador para cerrar la goleada ante Mallorca.

Atlético de Madrid fue superior durante gran parte del juego, y se puso en ventaja a los 22' con el tanto de Alexander Sorloth. Ya en el complemento, David López en contra de su propia meta estampó el 2 a 0, con el que el cuadro dirigido por el Cholo se tranquilizó definitivamente.

En el complemento se produjo el ingreso de Thiago Almada, que de esta forma acompañó a los argentinos que ya estaban desde el inicio del encuentro: Julián Álvarez y Giuliano Simeone. Luego también ingresó Nicolás González.

El golazo de Thiago Almada para el Atlético de Madrid:

Cuando el partido se moría, Almada recibió la pelota dentro del área, dejó en el camino a tres rivales, y sacó un potente derechazo que rompió las manos del arquero Leo Román para meterse en el fondo de la red. De esta forma decoró el resultado, convirtiéndolo en goleada a favor del Rojiblanco.

Con este resultado, el cuadro Colchonero alcanzó la tercera plaza del campeonato español con 44 puntos y desplazó al Villarreal a la cuarta ubicación, tras su derrota contra el Real Madrid por 2-0.

Algunas horas antes, en diálogo con AFA Studio, Almada aseguró que no se irá del Atlético de Madrid, y que se quedará a pelearla. "Hubo bastantes rumores este último tiempo, pero yo estaba muy tranquilo haciendo mi trabajo en el club, tratando demostrarle al técnico que quiero estar. Está claro que me voy a quedar en el Atlético de Madrid”, lanzó.

