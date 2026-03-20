Godoy Cruz visita a Chaco For Ever, con la tranquilidad de la última victoria: hora, TV, formaciones

El Expreso juega en el norte del país por la fecha 6 de la Primera Nacional. Será este sábado desde las 21 horas.

Con las expectativas renovadas tras la emocionante victoria por 2 a 1 ante Ferro en el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz se apresta para visitar a Chaco For Ever por la fecha 6 del certamen de la Primera Nacional. El encuentro está programado para este sábado desde las 21 horas, en el estadio del Negro.

El Expreso está mucho más tranquilo, después de haber cortado una racha negativa de seis meses sin obtener triunfos de manera oficial. Haber superado al Verdolaga le permitió al entrenador Mariano Toedtli trabajar con mucho más oxígeno, sabiendo que su presencia en el cargo está asegurada por lo menos por un tiempo más.

Godoy Cruz - Ferro, por la Primera Nacional Godoy Cruz - Ferro, por la Primera Nacional Walter Caballero / Los Andes Así, el técnico se enfocó en intentar encontrar un equipo que le permita ratificar la levantada, entendiendo que obligatoriamente tendrá que hacer modificaciones debido a dos incómodas lesiones. Es que durante la semana llegó la confirmación de la rotura de ligamentos del zaguero Camilo Alessandría, que se perderá gran parte del año. Luego, en las últimas horas, se sumó Juan Andrada con una lesión muscular grado 2 en el semitendinoso izquierdo.

Por lo tanto, Toedtli meterá por lo menos dos cambios para visitar al Albinegro. Los que se perfilan para ingresar son Esteban Burgos, y Brian Orosco, dos jugadores que rindieron a la altura en el último compromiso. Sin embargo, todavía no hay confirmaciones.

Enfrente estará Chaco For Ever, un equipo que no viene bien desde el inicio del año. Está penúltimo con una sola unidad conseguida, producto del empate que obtuvo ante San Telmo por 2 a 2. Los demás encuentros han sido con derrota frente a Acassuso, San Miguel y Deportivo Morón.