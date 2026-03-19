Intentó romper el vidrio de una auto con un adoquín pero terminó detenido

El hecho ocurrió cerca de las 7:15 en la intersección de avenida San Martín y Carola Lorenzini, en Godoy Cruz.

Un hombre de 46 años fue detenido este jueves por la mañana luego de intentar romper el vidrio de un auto estacionado en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió cerca de las 7:15 en la intersección de avenida San Martín y Carola Lorenzini. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un individuo que se encontraba en el ingreso de una sucursal del Banco Credicoop, causando daños a un vehículo.

Al arribar al lugar, efectivos policiales lograron reducir y detener al sospechoso, identificado como J. J. S. (46). Posteriormente, se constató el daño en el rodado tras verificar con el propietario, cuyos datos se mantienen en reserva.

Durante el procedimiento también se secuestró el elemento utilizado para intentar romper el vidrio del automóvil.